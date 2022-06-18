Вчені розповіли, скільки можна сидіти на одному місці, щоб не померти передчасно

Тривале сидіння на одному місці підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, і навіть підвищує ризик ранньої смерті. Але цього можна уникнути.

Міжнародна група вчених провела великомасштабне дослідження, яке охопило до 100 тисяч людей із різним рівнем доходів у 21 країні світу. Результати підтвердили давно наявні теорії про те, що тривале сидіння на одному місці може звести людину до могили, повідомляє SciecneAlert.

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Під час дослідження вчені з'ясували, що малорухливий спосіб життя негативно впливає на роботу серця та може збільшити ризик ранньої смерті. Як показують результати, тривале сидіння одному місці на роботі, вдома, в автомобілі впливає на зниження ефективної роботи організму.

Нове дослідження показує, що в людини, яка сидить протягом 6 до 8 годин, зростає ризик появи серцево-судинних захворювань та передчасної смерті на 12-13%, якщо порівняти з тими, хто проводить у сидячому положенні менш як 4 годин. Якщо проводити сидячи в одному положенні понад 8 годин, то ризик зростає до 20%, а в деяких випадках ці ризики можуть зрости до 30%, навіть якщо сидіти від 5 до 8 годин на день.

[ + – ] Під час дослідження вчені з'ясували, що малорухливий спосіб життя негативно впливає на роботу серця та може збільшити ризик ранньої смерті. Як показують результати, тривале сидіння на одному місці на роботі, вдома, в автомобілі позначається на зниженні ефективної роботи організму Фото: Pinterest

Вчені пов'язують різні показники з тим, що люди проводять час у сидячому положенні в різних місцях: на роботі чи вдома. Також на показники ризику впливає рівень доходів: чим бідніша людина, тим вищий відсоток ризику. За словами вчених, люди з нижчим доходом проводять більше часу біля телевізора і водночас гірше харчуються.

Одним із головних виходів із ситуації вчені вважають зменшення кількості часу, проведеного в сидячому положенні та/або збільшення фізичних навантажень на організм. Так можна запобігти розвитку хвороб серця і не допустити передчасної смерті.

Також під час дослідження вчені виявили, що сидячий або малорухливий спосіб життя призводить до майже такого ж рівня смертності, як смерть від куріння.

Вчені вважають, що для людей, які сидять понад 4 годин на день, потрібно обов'язково виділяти як мінімум пів години для фізичних вправ, що може знизити всі перераховані вище ризики на 2%. Чим більша фізична активність, тим більша ймовірність знизити ризики ще на кілька відсотків, вважають учені.

Дослідники вказують на той факт, що за останні кілька років у середньому люди стали проводити в сидячому положенні на годину більше свого часу.

Як уже писав Фокус, вчені виявили несподівану користь від вживання пива. Виявляється, цей напій може сприяти покращенню роботи кишечника.