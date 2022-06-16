Пиво може покращити роботу кишківника: вчені назвали щоденну дозу

Нове дослідження показує, що пиво може сприятливо впливати на здоров'я людини.

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Вважається, що мікробна різноманітність у кишечнику людини є запорукою здоров'я власне кишечника. Нове дослідження передбачає, що помірне вживання пива може позитивно впливати на підтримку цієї різноманітності. І не важливо п'єте ви алкогольне, або безалкогольне пиво, повідомляє New Atlas.

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Португальські вчені оприлюднили нове невелике дослідження, яке свідчить, що помірне споживання пива може збільшити різноманітність кишкових бактерій. Учені провели експеримент, який тривав 1 місяць, під час якого 22 здорових чоловіків випивали щодня 0,33 простого або безалкогольного пива. Під час дослідження учені постійно проводили аналіз крові та калу учасників, щоб дізнатися про стан бактеріального різноманіття у кишечнику чоловіків.

Наприкінці експерименту результати показали, що в чоловіків з'явилася більша мікробна різноманітність у кишечнику, ніж до початку дослідження. Також учені дійшли висновку, що така кількість пива не впливає на збільшення ваги тіла, жирової маси та не збільшує рівень сироваткових маркерів серцево-судинної системи й особливо не впливає на обмін речовин.

Учені вважають, що збільшення біорізноманіття мікробів у кишечнику пов'язане з деякими компонентами в пиві, такими як поліфеноли та бактерії, які полегшують його бродіння. У той же час учені вважають, що найбезпечніше для здоров'я не лише кишечника, а всього організму — це утриматися від вживання пива й іншого алкоголю взагалі. Навіть попри результати нового дослідження.

[ + – ] Учені вважають, що збільшення біорізноманіття мікробів у кишечнику пов'язане з деякими компонентами в пиві, такими як поліфеноли та бактерії, які полегшують його бродіння. У той же час учені вважають, що найбезпечніше для здоров'я не лише кишечника, а всього організму – це утриматися від вживання пива й іншого алкоголю взагалі. Навіть незважаючи на результати нового дослідження Фото: Men’s Health

За словами вчених, все ще існують ризики для появи хвороб печінки і серця. Дослідники підкреслюють, що потенційна користь пива для кишечника не залежить від виду пива, але все ж таки рекомендують, якщо і пити, то безалкогольне пиво.

"Наявність мікробної різноманітності в кишечнику сама собою — це не обов'язково добре чи погано. Це означає, що у вас там багато різних мікробів. Так збільшується ймовірність того, що там є хороші мікроби, які благотворно впливають на кишечник. Але може бути так, що мікроби, навіть за умов великої різноманітності не виконують потрібних організму функцій. Тому важливо навіть кілька їх там, а що вони роблять", — говорить Вінсент Янг з Університету штату Мічиган, США, який не брав участі в дослідженні, пише Healthline.

За словами американських учених, однозначні висновки з нового дослідження зробити дуже складно з маленької вибірки учасників і тому, що ми все ще дуже мало знаємо про мікробні популяції в кишечнику.

"Ми зараз знаємо про ці мікроби рівно стільки, скільки ми могли б дізнатися, якби спостерігали за людьми на Землі в телескоп із Місяця. І при цьому б намагалися зрозуміти, яка роль кожної людини в суспільстві", — говорить гастроентеролог з Каліфорнії Ашкан Фархаді.

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