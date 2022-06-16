Пиво може покращити роботу кишківника: вчені назвали щоденну дозу
Нове дослідження показує, що пиво може сприятливо впливати на здоров'я людини.
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Вважається, що мікробна різноманітність у кишечнику людини є запорукою здоров'я власне кишечника. Нове дослідження передбачає, що помірне вживання пива може позитивно впливати на підтримку цієї різноманітності. І не важливо п'єте ви алкогольне, або безалкогольне пиво, повідомляє New Atlas.
Португальські вчені оприлюднили нове невелике дослідження, яке свідчить, що помірне споживання пива може збільшити різноманітність кишкових бактерій. Учені провели експеримент, який тривав 1 місяць, під час якого 22 здорових чоловіків випивали щодня 0,33 простого або безалкогольного пива. Під час дослідження учені постійно проводили аналіз крові та калу учасників, щоб дізнатися про стан бактеріального різноманіття у кишечнику чоловіків.
Наприкінці експерименту результати показали, що в чоловіків з'явилася більша мікробна різноманітність у кишечнику, ніж до початку дослідження. Також учені дійшли висновку, що така кількість пива не впливає на збільшення ваги тіла, жирової маси та не збільшує рівень сироваткових маркерів серцево-судинної системи й особливо не впливає на обмін речовин.
Учені вважають, що збільшення біорізноманіття мікробів у кишечнику пов'язане з деякими компонентами в пиві, такими як поліфеноли та бактерії, які полегшують його бродіння. У той же час учені вважають, що найбезпечніше для здоров'я не лише кишечника, а всього організму — це утриматися від вживання пива й іншого алкоголю взагалі. Навіть попри результати нового дослідження.
За словами вчених, все ще існують ризики для появи хвороб печінки і серця. Дослідники підкреслюють, що потенційна користь пива для кишечника не залежить від виду пива, але все ж таки рекомендують, якщо і пити, то безалкогольне пиво.
"Наявність мікробної різноманітності в кишечнику сама собою — це не обов'язково добре чи погано. Це означає, що у вас там багато різних мікробів. Так збільшується ймовірність того, що там є хороші мікроби, які благотворно впливають на кишечник. Але може бути так, що мікроби, навіть за умов великої різноманітності не виконують потрібних організму функцій. Тому важливо навіть кілька їх там, а що вони роблять", — говорить Вінсент Янг з Університету штату Мічиган, США, який не брав участі в дослідженні, пише Healthline.
За словами американських учених, однозначні висновки з нового дослідження зробити дуже складно з маленької вибірки учасників і тому, що ми все ще дуже мало знаємо про мікробні популяції в кишечнику.
"Ми зараз знаємо про ці мікроби рівно стільки, скільки ми могли б дізнатися, якби спостерігали за людьми на Землі в телескоп із Місяця. І при цьому б намагалися зрозуміти, яка роль кожної людини в суспільстві", — говорить гастроентеролог з Каліфорнії Ашкан Фархаді.
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