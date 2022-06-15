Прочищає голову. Вчені розповіли, яка поза сну корисна для людського мозку

Як з'ясували експерти, важливу роль у здоровому функціонуванні нашого організму відіграє не лише якість сну, а й певний стан тіла.

У процесі свого недавнього дослідження експерти виявили просту позу сну, яка дозволяє в буквальному значенні очистити мозок, пише BGR.

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Як зазначають дослідники, коли люди сплять на боці, це допомагає покращити роботу їхньої глімфатичної системи. Ця система відповідає за очищення мозку від погано згорнутих білків, які відіграють велику роль у розвитку захворювання рухових нейронів (прогресуюче нейродегенеративне захворювання, — ред.).

В англомовному інфопросторі дуже популярна фраза "brain bleach", буквально — відбілювач мозку. Цю фразу використовують для того, щоб описати процес, коли людина намагається очистити свій мозок від жахливих думок, наприклад, після прочитання новин про війну або перегляду фільмів жахів, за допомогою відео з милими тваринами або мемами.

[ + – ] Коли люди сплять на боці, це допомагає покращити роботу їхньої глімфатичної системи.

Однак у даному випадку йдеться про очищення непотрібних ланцюжків білків, які виробляє людське тіло. Ці непотрібні ланцюжки називаються неправильно згорнутими білками. Вони утворюються у процесі постійного створення вашим організмом довгих ланцюжків білків, що складаються з амінокислот. Разом вони виконують різні завдання, необхідні для вашого тіла для життя, такі як боротьба з інфекціями або навіть переміщення різних молекул по тілу.

Коли щось працює належним чином, організм починає створювати неправильно згорнуті білки. Потім вони можуть накопичуватися у вашому мозку. Однак, коли ви спите, ваш мозок працює над тим, щоб видалити це сміття за допомогою глімфатичної системи. Глімфатична система ефективно очищає мозок від неправильно згорнутих білків, що дозволяє йому нормально функціонувати.

Чому неправильно згорнуті білки шкідливі?

Головна небезпека неправильно згорнутих білків полягає в тому, що вони відіграють роль у таких захворюваннях, як бічний аміотрофічний склероз (БАС) — прогресуюче, невиліковне дегенеративне захворювання центральної нервової системи, при якому відбувається ураження як верхніх, так і нижніх рухових нейронів, що призводить до паралічів і подальшої атрофії м'язів.

[ + – ] Ліки від хвороби рухових нейронів не існує

Ліків від хвороби рухових нейронів немає. Проте, дослідники вважають, що виникнення таких захворювань можна пов'язати з порушенням роботи глімфатичної системи. Тому розуміння важливості та вивчення цієї системи набуло великого значення.

У процесі дослідження експерти виявили низку факторів, які можуть допомогти вашій глімфатичній системі працювати краще. У цьому списку, як і слід очікувати, згадуються жирні кислоти Омега-3 тощо. Але вчені також включили до списку факторів сон на боці. Поки що вони можуть точно сказати, чому сон на боці сприяє тому, як тіло очищає мозок. Але вони підозрюють, що гравітація, розтягнення тканин і навіть компресія можуть грати в цьому певну роль.

Нагадаємо, що раніше дослідники зробили інше відкриття у сфері сну. Як показало недавнє дослідження, люди, які ділять ліжко з партнером, мають кращий сон, менший рівень депресії та безсоння, а ось сон з дітьми має зворотний ефект.