Прочищает голову. Ученые рассказали, какая поза сна полезна для человеческого мозга

Как выяснили эксперты, важную роль в здоровом функционировании нашего организма играет не только качество сна, но и определенное положение тела.

В ходе своего недавнего исследования эксперты обнаружили простую позу сна, которая позволяет в буквальном смысле очистить мозг, пишет BGR.

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Как отмечают исследователи, когда люди спят на боку, это помогает улучшат работу их глимфатической системы. Эта система отвечает за очистку мозга от плохо свернутых белков, которые играют большую роль в развитии заболевания двигательных нейронов (прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, — ред.).

В англоязычном инфопространстве весьма популярна фраза "brain bleach", буквально — отбеливатель мозга. Эту фразу используют для того, чтобы описать процесс, когда человек пытается очистить свой мозг от ужасающих мыслей, например, после прочтения новостей о войне или просмотра фильмов ужасов, посредством видео с милыми животными или мемами.

[ + – ] Когда люди спят на боку, это помогает улучшат работу их глимфатической системы

Однако в данном случае речь идет об очистке ненужных цепочек белков, которые производит человеческое тело. Эти ненужные цепи называются неправильно свернутыми белками. Они образуются в процессе постоянного создания вашим организмом длинных цепочек белков. Эти длинные цепи состоят из аминокислот. Вместе они выполняют различные задачи, необходимые вашему телу для жизни, такие как борьба с инфекциями или даже перемещение различных молекул по телу.

Когда что-то не работает должным образом, организм начинает создавать неправильно свернутые белки. Затем они могут накапливаться в вашем мозге. Однако, когда вы спите, ваш мозг работает над тем, чтобы удалить этот мусор с помощью глимфатической системы. Глимфатическая система эффективно очищает мозг от неправильно свернутых белков, позволяя ему нормально функционировать.

Почему неправильно свернутые белки вредны?

Главная опасность неправильно свернутых белков состоит в том, что они играют роль в таких заболеваниях, как боковой амиотрофический склероз (БАС) — прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

[ + – ] Лекарства от болезни двигательных нейронов не существует

Лекарства от болезни двигательных нейронов не существует. Однако исследователи считают, что возникновение таких заболеваний можно связать с нарушением работы глимфатической системы. Поэтому понимание важности и изучение этой системы приобрело большое значение.

В ходе исследования эксперты обнаружили ряд факторов, которые могут помочь вашей глимфатической системе работать лучше. В этом списке, как и следовало ожидать, упоминаются жирные кислоты Омега-3 и тому подобное. Но ученые также включили в список факторов сон на боку. Пока они не могут точно сказать, почему сон на боку способствует тому, как тело очищает мозг. Но они подозревают, что гравитация, растяжение тканей и даже компрессия могут играть в этом определенную роль.

Напомним, что ранее исследователи совершили другое открытие в области сна. Как показало недавнее исследование, люди, которые делят кровать с партнером или супругом имеет лучший сон, меньший уровень депрессии и бессонницы, а вот сон с детьми имеет обратный эффект.