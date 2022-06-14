Змінює характер. Вчені виявили несподіваний ефект від куріння канабісу

Нове дослідження підтверджує наявну думку про канабіс, але є і нюанси.

Вчені з Університету штату Нью-Мексико, США, в результаті нового дослідження дійшли висновку, що вживання канабісу робить людину милішою, чуйнішою, а найголовніше не такою жадібною, повідомляє Futurism.

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Більшість вчених, які досліджують вплив вживання канабісу, зосереджені або на вивченні медичних аспектів застосування, або на негативному впливі наркотику на людину. Адже вважається, що залежність, яку може спричинити вживання канабісу, впливає на навчання чи роботу тієї чи іншої людини. Також із застосуванням канабісу пов'язують розвиток шизофренії та інших психічних розладів.

За словами автора дослідження Джейкоба Віджила, він вирішив зосередити свою увагу на соціальній складовій вживання канабісу, на що мало хто звертає увагу.

"Тих, хто курить "траву", вважають залежними людьми, які не мають життєвої мотивації й у них немає певних цілей у житті. Але у вживання канабісу є й інші риси, що я й намагався довести", — каже Віджил.

Під час експерименту учасникам запропонували пройти психологічні тести, а також перевірили їх сечу на вміст тетрагідроканабінолу або ТГК, речовини, яка є найбільш психоактивним інгредієнтом канабісу.

[ + – ] Більшість вчених, які досліджують вплив вживання канабісу, зосереджені або на вивченні медичних аспектів застосування, або на негативному впливі наркотику на людину. Адже вважається, що залежність, яку може викликати вживання каннабісу, впливає на навчання чи роботу тієї чи іншої людини. Також із вживанням канабісу пов'язують розвиток шизофренії та інших психічних розладів Фото: ledrenche.ouest-france.fr

"Результати нашого дослідження показали, що люди, які нещодавно вживали канабіс, продемонстрували вищий рівень соціальної поведінки та вищі показники емпатії, а також того, що називають "моральними засадами". Це те, як ми виправдовуємо наші дії, правильні вони чи ні. Ці люди стають милішими і чуйнішими до інших ", — каже Віджил.

Також вчені підтвердили припущення, що куріння канабісу знижує мотивацію людини працювати за гроші. За словами Віджила, мозок людини, яка вживає цей наркотик, дійсно не реагує адекватно на гроші, що зі свого боку робить таку людину менш меркантильною і жадібною.

Фокус виступає проти вживання наркотиків не в медичних цілях, і це новина має лише інформаційний характер про нове дослідження американських учених. Вживання наркотиків може викликати залежність та призвести до погіршення стану здоров'я.

Як уже писав Фокус, Кабмін України запропонував Верховній Раді легалізувати медичний канабіс у нашій країні. Вважається, що препарати на основі канабісу можуть допомогти людям із психічними розладами.