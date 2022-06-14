Меняет характер. Ученые обнаружили неожиданный эффект от курения каннабиса

Новое исследование подтверждает бытующее мнение о каннабисе, но есть и нюансы.

Ученые из Университета штата Нью-Мексико, США, в результате нового исследования пришли к выводу, что употребление каннабиса делает человека более милым, более чутким, а самое главное не таким жадным, сообщает Futurism.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Большинство ученых, которые исследуют влияние употребления каннабиса сосредоточены либо на изучении медицинских аспектов применения, либо на негативном влиянии наркотика на человека. Ведь считается, что зависимость, которую может вызвать употребление каннабиса, влияет на учебу или работу того или иного человека. Также с употреблением каннабиса связывают развитие шизофрении и других психических расстройств.

По словам автора исследования Джейкоба Виджила, он решил сосредоточить свое внимание на социальной составляющей употребления каннабиса, на что мало кто обращает внимание.

"Тех, курит "травку" считают зависимыми людьми, которые не имеют жизненной мотивации и у них нет определенных целей в жизни. Но у употребления каннабиса есть и другие черты, что я и пытался доказать", — говорит Виджил.

В ходе эксперимента участникам предложили пройти психологические тесты, а также проверили их мочу на содержание тетрагидроканнабинола или ТГК, вещества, которое является наиболее психоактивным ингредиентом каннабиса.

[ + – ] Большинство ученых, которые исследуют влияние употребления каннабиса сосредоточены либо на изучении медицинских аспектов применения, либо на негативном влиянии наркотика на человека. Ведь считается, что зависимость, которую может вызвать употребление каннабиса, влияет на учебу или работу того или иного человека. Также с употреблением каннабиса связывают развитие шизофрении и других психических расстройств Фото: ledrenche.ouest-france.fr

"Результаты нашего исследования показали, что люди, которые недавно употребляли каннабис, продемонстрировали более высокий уровень социального поведения и более высокие показатели эмпатии, а также того, что называют "моральными устоями". Это то, как мы оправдываем наши действия, правильны они или нет. Эти люди становятся более милыми и чуткими по отношению к другим", — говорит Виджил.

Также ученые подтвердили предположения, что курение каннабиса снижает мотивацию человека работать за деньги. По словам Виджила, мозг человека, который употребляет этот наркотик действительно не реагирует адекватно на деньги, что в свою очередь делает такого человека менее меркантильным и жадным.

Фокус выступает против употребления наркотиков не в медицинских целях, и данная новость несет в себе лишь информационный характер о новом исследовании американских ученых. Употребление наркотиков может вызвать зависимость и привести к ухудшению состояния здоровья.

Как уже писал Фокус Кабмин Украины предложил Верховной Раде легализовать медицинский каннабис в нашей стране. Считается, что препараты на основе каннабиса могут помочь людям с психическими расстройствами.