Готовы развивать отрасль: Кабмин предложил Раде легализовать медицинский каннабис

В Минздраве поддерживают законопроект, так как препараты на основе каннабиса смогут помочь людям с психическими расстройствами, полученными во время войны.

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Кабинет министров поддержал законопроект, предлагающий разрешить использование медицинского каннабиса для лечения ряда заболеваний, в частности, онкологических, а также посттравматических расстройств, полученных в ходе полномасштабной войны РФ против Украины. Теперь документ должна одобрить Верховная Рада. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины во вторник, 7 июня.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что противники легализации медицинского каннабиса путают его с марихуаной, которая используется для рекреационного употребления. Чиновник подчеркнул, что каннабис, предназначенный для медицинского использования, содержит вещество под названием каннабидиол, который не оказывает сильного воздействия на психику человека.

"Вместе с тем мы все равно предлагаем установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов, понимая чувствительность этого вопроса в обществе и готовы постепенно развивать эту отрасль, показывая результаты лечения и помощи украинским пациентам. Не импортировать, а делать наше, украинское!" — сказал он.

По данным Минздрава, в законопроекте предлагается выдавать лицензию на выращивание медицинских сортов каннабиса, а также вести постоянный контроль над его продажей — предполагается, что каждая партия таких препаратов будет маркироваться специальным штрих-кодом, а получить его пациенты смогут исключительно на основании назначения лечащего врача.

В ведомстве указали, что медицинский каннабис облегчает течение более 50 патологических состояний, в частности:

посттравматических стрессовых расстройств, в том числе и тех, которые были получены полученных в ходе войны.

неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Гантингтона и синдром Туретта

заболеваний пищеварительного тракта.

хронических болей невропатического происхождения.

Легализация каннабиса в Украине: предыдущие попытки властей

В апреле прошлого года Кабинет министров разрешил использование в Украине некоторых препаратов, в составе которых есть медицинский каннабис. В то же время эксперты раскритиковали данную инициативу. По их мнению, она может помочь лишь маленькому количеству пациентов, так как для использования таких препаратов их нужно сочетать с другими веществами, которые оставались нелегальными на территории Украины.

Помимо этого летом 2021 года Верховная Рада провалила голосование за законопроект №5596 о легализации медицинского каннабиса и отправила его на доработку. Мнения парламентариев тогда разделились — авторы инициативы подчеркивали, что законопроект призван упростить доступ тысячам тяжелобольных украинцев к нужным им лекарствам, а противники этой идеи утверждали, что документ приведет к росту количества людей с наркозависимостью и неконтролируемому выращиванию каннабиса в стране.

Напомним, в декабре 2020 года Всемирная организация здравоохранения исключила каннабис из списка опасных наркотических веществ.