В Раде провалили голосование за легализацию медицинской марихуаны

Законопроект должен был позволить использовать медпрепараты на основе марихуаны страдающим от хронических болей, депрессии и посттравматических расстройств.

Во время заседания, которое состоялось 13 июля, Верховная Рада Украины провалила принятие в первом чтении законопроекта №5596, направленного на легализацию марихуаны (каннабиса) в медицинских, научных и научно-технических целях.

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"За" соответствующий документ проголосовали 184 нардепа при необходимом количестве в 226. В частности, законопроект поддержали 152 парламентария от "Слуги народа", 18 — от "Голоса", 7 — от "Европейской солидарности" и 7 — от группы "За будущее". Представители остальных политсил в Раде и внефракционные за инициативу не голосовали.

Отдельным голосованием законопроект решили отправить на доработку. Такое решение поддержали 242 парламентария.

Так, в текущей редакции законопроект №5596 предлагает разрешить использование медпрепаратов на основе марихуаны тем, кто страдает от хронических болей, депрессии и посттравматических расстройств. Также документ обязывает создать систему контроля за оборотом медицинского каннабиса в Украине.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады на 13 июля специально для голосования за легализацию медицинского каннабиса и ряд других законопроектов.

Напомним, Кабинет министров в апреле разрешил использование в Украине некоторых медицинских препаратов, в составе которых есть каннабис.