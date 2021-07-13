У Раді провалили голосування за легалізацію медичної марихуани

Законопроект повинен був дозволити використовувати медпрепарати на основі марихуани тим, хто страждає від хронічних болів, депресії та посттравматичних розладів.

Під час засідання, яке відбулося 13 липня, Верховна Рада України провалила ухвалення в першому читанні законопроекту №5596, спрямованого на легалізацію марихуани (канабісу) в медичних, наукових і науково-технічних цілях.

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"За" відповідний документ проголосували 184 нардепи при необхідній кількості 226. Зокрема, законопроект підтримали 152 парламентарії від "Слуги народу", 18 — від "Голосу", 7 — від "Європейської солідарності" і 7 — від групи "За майбутнє". Представники інших політсил в Раді і позафракційні за ініціативу не голосували.

Окремим голосуванням законопроект вирішили відправити на доопрацювання. Таке рішення підтримали 242 парламентарія.

Так, в поточній редакції законопроект №5596 пропонує дозволити використання медпрепаратів на основі марихуани тим, хто страждає від хронічних болів, депресії та посттравматичних розладів. Також документ зобовʼязує створити систему контролю за обігом медичного канабісу в Україні.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради на 13 липня спеціально для голосування за легалізацію медичного канабісу та низку інших законопроектів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у квітні дозволив використання в Україні деяких медичних препаратів, у складі яких є канабіс.