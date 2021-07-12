Легалізація канабісу: Зеленський просить скликати позачергове засідання ВР

Крім того, на засіданні розглянуть питання криміналізації контрабанди та внесення змін у роботу АМКУ

Президент Володимир Зеленський попросив главу ВР Дмитра Разумкова скликати позачергове засідання парламенту. Про це йдеться в листі від 10 липня, фотокопію якого опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

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Президент пропонує включити до порядку позачергового засідання такі законопроекти:

регулювання обороту конопель у медичних і наукових цілях (№5596);

особливості реформування підприємств ОПК (№3822);

криміналізація контрабанди (№5420);

особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів (№5270);

вдосконалення роботи АМКУ (№5431).

Протягом останнього пленарного тижня пʼятої сесії (13-16 липня), Верховна Рада розгляне ряд законопроектів, що стосуються судової реформи. Про це сказав Разумков в ефірі одного з телеканалів увечері 9 липня.

Зокрема, будуть розглянуті два законопроекти, повʼязані з діяльністю Вищої ради правосуддя — № 5068 та № 5069. Глава Ради зазначив, що на них "може піти багато часу".

Він додав, що на цьому тижні можливе проведення позачергових засідань. Вони можуть відбутися у вівторок і четвер, 13 і 15 липня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у квітні дозволив використання в Україні деяких медичних препаратів, у складі яких є канабіс.

Проект закону про легалізацію медичного канабісу № 4553 зареєстрований у Верховній Раді в кінці грудня 2020 року. Він легалізує в країні оборот конопель у медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості. Доступ до канабісу отримають онкохворі та паліативні пацієнти, діти, які страждають на епілепсію, пацієнти з депресією, люди із синдромами Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом, псоріазом, а також військові з посттравматичним синдромом.

Фокус писав, чому легалізація медичного канабісу навряд чи спростить життя пацієнтам.