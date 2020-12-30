"Закон Софийки". Верховная Рада зарегистрировала законопроект о легализации каннабиса

В случае принятия закона более 2 млн. украинцев получат доступ к медицинскому каннабису

Проект закона о легализации медицинского каннабиса под номером 4553 зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Об этом сообщается на сайте парламента

Если парламент поддержит его, то доступ к нему получат онкобольные и паллиативные пациенты, дети, страдающие эпилепсией, пациенты с депрессией, люди с синдромами Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом, псориазом, а также военные с посттравматическим синдромом. Их число в Украине – свыше двух миллионов.

Народные депутаты из партии "Голос", которые инициировали законопроект, считают, что его принятие даст пациентам возможность безопасного лечения медицинской коноплей по рецепту врача, а также упростит научные исследования в этой области.

"Этот законопроект мы посвятим маленькой девочке из Киева, которая страдает от редкой формы эпилепсии. У нее тяжелые и длинные приступы чрезвычайно болезненных судорог, которые практически невозможно лечить традиционными препаратами. За ее жизнь родители борются уже три года: они привозят нужные лекарства из-за границы. Софийка нуждается лекарств на основе медицинских конопли, и именно она станет символом принятия этого закона. Поэтому альтернативное название этого закона – "Закон для Софийки"", – заявила народный депутат партии "Голос", член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

Сегодня каннабис в медицинских целях используют более 50 стран, среди которых Канада, Швейцария, Франция.

Если закон будет принят, то Украина станет второй среди постсоветских стран, где каннабис легализован. Первой была Грузия. Там соответствующее постановление появилось в 2018 году.

Вопрос легализации каннабиса в последнее время в Украине поднимается все чаще. Так, он был в опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским в день местных выборов 25 октября. Из пяти миллионов украинцев, ответивших пять вопросов, легализацию каннабиса поддержали 64,88% граждан, против высказались 29,53% респондентов.

Напомним, в интервью незадолго до второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявлял, что он поддерживает легализацию медицинской марихуаны "в капельках", в целом выступив за создание "украинских Лас-Вегасов". Позднее, в сентябре 2019 года, глава МВД Арсен Аваков заявлял, что для легализации медицинской марихуаны нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, добавив, что при дальнейших обсуждениях этого вопроса он будет "против".

В ноябре 2020 года глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде уже создали рабочую группу, которая начала нарабатывать закон о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Тем временем в ООН решили исключить каннабис из списка опасных наркотиков. Украина при голосовании за реклассификацию каннабиса воздержалась.