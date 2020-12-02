В ООН решили исключить каннабис из списка опасных наркотиков

Украина при голосовании за реклассификацию каннабиса воздержалась.

Комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала 2 декабря за исключение каннабиса из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. В этот список включены опасные и вызывающие сильную зависимость наркотики, такие как героин. Решение комиссия приняла с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по реклассификации каннабиса и его производных, сообщила The New York Times.

Это голосование не окажет немедленного влияния на ослабление международного контроля, потому что национальные правительства имеют право самостоятельно классифицировать каннабис. Но многие страны учитывают глобальные рекомендации. Это решение также можно считать символической победой сторонников изменения политики в отношении наркотиков (легалайза), которые заявляют, что международное право в этой сфере устарело.

"Голосование в ООН стало большим шагом вперед, признав положительное влияние каннабиса на пациентов, – сказал Дирк Хайтеприм, вице-президент канадской компании Canopy Growth. – Мы надеемся, что это позволит большему количеству стран создать основы, которые позволят нуждающимся пациентам получить доступ к лечению".

Использование марихуаны в медицине стало популярным в последние годы, и продукты, содержащие производные каннабиса, такие как нетоксичное соединение каннабидиол (CBD), активно применяются в индустрии оздоровления. Компания Cowen считает, что к 2025 году отрасль CBD в США будет стоить 16 млрд долларов. А в целом рынок легальной марихуаны достигнет 34 млрд долларов.

"Наркотическая" комиссия ООН находится в Вене и включает 53 государства-члена. При голосовании за реклассификацию каннабиса высказались 27 стран: США и многие европейские страны. Украина единственная воздержалась. Китай, Египет, Нигерия, Пакистан, Россия — всего 25 стран были против. Некоторые страны, изначально выступавшие против изменений, например Франция, потом изменили свою позицию.

Напомним, у президента Владимира Зеленского отмечают, что за последние годы во многих странах мира каннабис начал использоваться в обезболивающих лекарствах для тяжелобольных, в то время, как в Украине для этих целей используют более тяжелые и вредные препараты. Потому вопрос о легализации медицинского каннабиса выносили на всеукраинский опрос 25 октября.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков выступает против легализации короткоствольного оружия, медицинской марихуаны и проституции – по его словам, украинское общество к этому не готово.