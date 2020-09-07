Общество не готово. Разумков выступил против легализации короткоствола, марихуаны и проституции

Спикер Верховной Рады считает, что "очень часто под красивой вывеской скрываются плохие идеи”.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступает против легализации короткоствольного оружия, медицинской марихуаны и проституции – по его словам, украинское общество к этому не готово. Об этом он заявил в интервью “Українським новинам”.

Так, относительно легализации оружия спикер ответил, что “не уверен, что украинское общество к этому готово в полной мере”.

Легализацию марихуаны в медицинских целях он отверг, поскольку “если мы говорим о медицине, то у нас очень часто под красивой вывеской скрываются плохие идеи”. При этом Разумков подчеркнул, что лично он никогда марихуану не употреблял.

По поводу легализации проституции спикер высказал сомнение в том, что “ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг”.

Напомним, в интервью незадолго до второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявлял, что он поддерживает легализацию медицинской марихуаны “в капельках”, в целом выступив за создание “украинских Лас-Вегасов”.

Позднее, в сентябре 2019 года, глава МВД Арсен Аваков заявлял, что для легализации медицинской марихуаны нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, добавив, что при дальнейших обсуждениях этого вопроса он будет “против”.