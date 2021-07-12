Легализация каннабиса: Зеленский просит созвать внеочередное заседание ВР

Кроме того, на заседании рассмотрят вопросы криминализации контрабанды и внесения изменений в работу АМКУ

Президент Владимир Зеленский попросил главу ВР Дмитрия Разумкова созвать внеочередное заседание парламента. Об этом говорится в письме от 10 июля, фотокопию которого опубликовал народные депутат Алексей Гончаренко.

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Президент предлагает включить в повестку внеочередного заседания такие законопроекты:

регулирование оборота конопли в медицинских и научных целях (№5596);

особенности реформирования предприятий ОПК (№3822);

криминализация контрабанды (№5420);

особенности налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов (№5270);

совершенствование работы АМКУ (№5431).

В течение последней пленарной недели пятой сессии (13–16 июля), Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов, касающихся судебной реформы. Об этом сказал Разумков в эфире одного из телеканалов вечером 9 июля.

В частности, будут рассмотрены два законопроекта, связанные с деятельностью Высшего совета правосудия – № 5068 и № 5069. Глава Рады отметил, что на них "может уйти много времени".

Он добавил, что на этой неделе возможно проведение внеочередных заседаний. Они могут состояться во вторник и четверг, 13 и 15 июля.

Напомним, Кабинет министров в апреле разрешил использование в Украине некоторых медицинских препаратов, в составе которых есть каннабис.

Проект закона о легализации медицинского каннабиса № 4553 зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2020 года. Он легализует в стране оборот конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности. Доступ к каннабису получат онкобольные и паллиативные пациенты, дети, страдающие эпилепсией, пациенты с депрессией, люди с синдромами Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом, псориазом, а также военные с посттравматическим синдромом.

Фокус писал, почему легализация медицинского каннабиса вряд ли упростит жизнь пациентам.