Готові розвивати галузь: Кабмін запропонував Раді легалізувати медичний канабіс

У МОЗ підтримують законопроєкт, оскільки препарати на основі канабісу зможуть допомогти людям із психічними розладами, отриманими під час війни.

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Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, що пропонує дозволити використання медичного канабісу для лікування низки захворювань, зокрема онкологічних, а також посттравматичних розладів, отриманих під час повномасштабної війни РФ проти України. Тепер документ має схвалити Верховна Рада. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у вівторок, 7 червня.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що противники легалізації медичного канабісу плутають його з марихуаною, яка використовується для рекреаційного вживання. Чиновник наголосив, що канабіс, призначений для медичного використання, містить речовину під назвою канабідіол, яка не має сильного впливу на психіку людини.

"Водночас ми все одно пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання в суспільстві та готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування та допомоги українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське!" — сказав він.

За даними МОЗ, у законопроєкті пропонується видавати ліцензію на вирощування медичних сортів канабісу, а також вести постійний контроль над його продажем — передбачається, що кожна партія таких препаратів маркуватиметься спеціальним штрих-кодом, а отримати його пацієнти зможуть лише на підставі призначення лікаря.

У відомстві зазначили, що медичний канабіс полегшує протягом понад 50 патологічних станів, зокрема:

посттравматичних стресових розладів, зокрема і тих, які отримані під час війни.

неврологічних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, хвороба Гантінгтона та синдром Туретта.

захворювань травного тракту.

хронічного болю невропатичного походження.

Легалізація канабісу в Україні: попередні спроби влади

У квітні минулого року Кабінет міністрів дозволив використання в Україні деяких препаратів, у складі яких є медичний канабіс. Водночас експерти розкритикували цю ініціативу. На їхню думку, вона може допомогти лише невеликій кількості пацієнтів, оскільки для використання таких препаратів їх потрібно поєднувати з іншими речовинами, які залишалися нелегальними на території України.

Крім цього, влітку 2021 року Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №5596 про легалізацію медичного канабісу та відправила його на доопрацювання. Думки парламентаріїв тоді розділилися — автори ініціативи наголошували, що законопроєкт покликаний спростити доступ тисячам тяжкохворих українців до потрібних їм ліків, а противники цієї ідеї стверджували, що документ призведе до зростання кількості людей із наркозалежністю та неконтрольованого вирощування канабісу в країні.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я виключила канабіс зі списку небезпечних наркотичних речовин.