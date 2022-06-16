Пиво может улучшить работу кишечника: ученые назвали ежедневную дозу

Новое исследование показывает, что пиво может благотворно влиять на здоровье человека.

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Считается, что микробное разнообразие в кишечнике человека является залогом здоровья самого кишечника. Новое исследование предполагает, что умеренное употребление пива может положительно влиять на поддержание этого разнообразия. И неважно пьете ли вы алкогольное, либо безалкогольное пиво, сообщает New Atlas.

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Португальские ученые обнародовали новое небольшое исследование, которое показывает, что умеренное потребление пива может увеличить разнообразие кишечных бактерий. Ученые провели эксперимент, который продолжался 1 месяц, во время которого 22 здоровых мужчин выпивали каждый день 0,33 обычного либо безалкогольного пива. Во время исследования ученые постоянно проводили анализ крови и кала участников, чтобы узнать о состоянии бактериального разнообразия в кишечнике мужчин.

В конце эксперимента результаты показали, что у мужчин появилось большее микробное разнообразие в кишечнике, чем до начала исследования. Также ученые пришли к выводу, что такое количество пива не влияет на увеличение веса тела, жировой массы и не увеличивает уровень сывороточных маркеров сердечно-сосудистой системы и особо не влияет на обмен веществ.

Ученые считают, что увеличение биоразнообразия микробов в кишечнике связано с некоторыми компонентами в пиве, такими как полифенолы и бактерии, которые облегчают его брожение. В то же время ученые считают, что безопаснее всего для здоровья не только кишечника, а всего организма – это воздержаться от употребления пива или другого алкоголя вообще. Даже несмотря на результаты нового исследования.

[ + – ] Ученые считают, что увеличение биоразнообразия микробов в кишечнике связано с некоторыми компонентами в пиве, такими как полифенолы и бактерии, которые облегчают его брожение. В то же время ученые считают, что безопаснее всего для здоровья не только кишечника, а всего организма – это воздержаться от употребления пива или другого алкоголя вообще. Даже несмотря на результаты нового исследования Фото: Men’s Health

По словам ученых, все еще существуют риски для человека появления болезней печени и сердца. Исследователи подчеркивают, что потенциальная польза пива для кишечника не зависит от вида пива, но все же рекомендуют, если и пить, то безалкогольное пиво.

"Наличие микробного разнообразия в кишечнике само по себе — это не обязательно хорошо или плохо. Это означает, что у вас там много разных микробов. Таким образом увеличивается вероятность того, что там есть хорошие микробы, которые благотворно влияют на кишечник. Но может быть так, что микробы, даже при большом разнообразии не выполняют нужных организму функций. Поэтому важно даже не сколько их там, а что они делают", — говорит Винсент Янг из Университета штата Мичиган, США, который не принимал участия в исследовании, пишет Healthline.

По словам американских ученых, однозначные выводы из нового исследования сделать очень сложно из маленькой выборки участников и из-за того, что мы все еще очень мало знаем о микробных популяциях в кишечнике.

"Мы сейчас знаем об этих микробах ровно столько, сколько мы бы могли узнать, если бы наблюдали за людьми на Земле в телескоп с Луны. И при этом бы пытались понять, какая роль каждого человека в обществе", — говорит гастроэнтеролог из Калифорнии Ашкан Фархади.

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