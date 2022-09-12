Ученые рассказали, почему во взрослом возрасте время летит так быстро

Большинство людей помнят многие свои воспоминания именно из молодости. Им кажется, что тогда время не летело так быстро, но, как отмечают эксперты, это вовсе не так.

Многим из нас, когда мы вспоминаем лето из детства или время проведенное в школе, кажется, что эти дни были бесконечными. Однако, когда воспоминания доходят до более взрослой жизни, мы часто считаем, что время пролетело слишком быстро, пишет Studyfinds.

Обычно люди объясняют это как еще одной из многих особенностей, которые приходят к нам с возрастом. Но, как показывают исследования ученых, по мере старения скорость, с которой наш мозг получает и обрабатывает изображения, постепенно снижается, что приводит к этому временному несоответствию в воспоминаниях. Иными словами, это замедление скорости визуализации мозга приводит к ускорению восприятия времени.

"Люди часто удивляются тому, как много информации они помнят из юности. Однако дело вовсе не в том, что в прошлом их опыт был более важным, просто обработка данных происходила куда быстрее", — рассказал ученый Адриан Бежан из университета Дьюка.

[ + – ] По мере нашего взросления, в нашем мозгу также взрослеют нервы и нейроны, увеличиваясь в размерах и усложняясь

По мере нашего взросления, в нашем мозгу также взрослеют нервы и нейроны, увеличиваясь в размерах и усложняясь. Следовательно, новым нейронным сигналам (воспоминаниям) предстоит пройти более длинный путь, чем в молодости. Наши нервы также ухудшаются с возрастом, замедляя поток электрических сигналов в нашем сознании. Эти изменения означают, что для получения и обработки новых ментальных образов и воспоминаний требуется больше времени.

В качестве примера Бежан отметил, насколько чаще двигаются глаза младенцев по сравнению со взрослыми. Дети обрабатывают изображения намного быстрее, чем взрослые, что приводит к более быстрым движениям глаз и быстрой интеграции информации.

Поскольку пожилые люди обрабатывают гораздо меньше изображений в течение заданного периода времени, чем в молодости, кажется, что время течет быстрее.

"Настоящее отличается от прошлого, потому что у нас изменилось ментальное видение, а не потому, что время начало резко дивиться быстрее. В юности дни длятся дольше, потому что разум молодых людей получает за один день больше образов, чем тот же разум в старости", — заключил Бежан.

Напомним, что ранее ученые провели другое исследование, в ходе которого они выяснили, что люди начали воспринимать время замедленно из-за пандемии Covid-19, которая привела к изменению ритма жизни.