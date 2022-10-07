Ученые рассказали, что смерти от старости не существует

Как отмечают эксперты, С медицинской точки зрения "умереть от старости" не является фактической причиной смерти. На самом деле под этой фразой кроется: умер из-за осложнений, вызванных старостью.

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В возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии скончалась королева Елизавета II. Согласно ее недавно обнародованному свидетельству о смерти, она умерла от старости, пишет Discover Magazine.

Что это означает?

С медицинской точки зрения "умереть от старости" не является фактической причиной смерти. На самом деле под этой фразой кроется: умер из-за осложнений, вызванных старостью. Все человеческие тела стареют, хотя и с разной скоростью. Несмотря на это, возраст может существенно повлиять на то, как наши тела реагируют на травмы и болезни, способные привести к смерти.

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Как мы стареем?

По данным клиники Мейо, с возрастом наше тело меняется во многих отношениях. Плотность костей и мышц уменьшается, кровеносные сосуды и артерии становятся жесткими, зрение и слух менее острыми, а кожа истончается.

Это происходит потому, что клетки в определенных тканях либо медленнее регенерируют, либо вообще не регенерируют. Например, наша кожа теряет эластичность, потому что регенерация клеток с возрастом замедляется. Клетки головного мозга могут жить долго, но не восстанавливаются после отмирания. Это может привести к снижению когнитивных функций.

Тем не менее, здоровая диета и регулярные физические упражнения могут помочь замедлить старение.

Как возраст влияет на здоровье?

Какой возраст считается старым? Есть несколько источников с несколькими ответами. Так, например, к пожилым людям по данным ВОЗ относятся люди старше 60 лет, по данным ООН — старше 65. ВОЗ делит старость на три этапа: 60-75 лет — пожилой возраст, ранняя старость; 75-90 лет — преклонный возраст, поздняя старость; старше 90 лет — старческий возраст, долгожительство.

Однако, как подчеркивают исследователи, не существует точного возраста для количественной оценки старости, так как многие люди в возрасте от 60 до 70 лет имеют прекрасное здоровье.

Старость не является основной причиной смерти, причина состоит во множестве факторов, которые приводят к кончине. Однако по мере того, как мы стареем, и наш организм перестает регенерировать клетки или мы становимся менее активными, наша способность оставаться здоровым слабеет.

Например, продолжительный артрит или остеопороз могут затруднить выполнение физических упражнений, что приведет к потере плотности костей и повышенной усталости. У менее активных пожилых людей могут развиться более жесткие кровеносные сосуды и артерии, что означает, что сердцу придется работать больше, чтобы перемещать кровь по всему телу. В конечном итоге это может привести к сердечной недостаточности.

Пожилые люди также более склонны к смерти от пневмонии и гриппа, потому что их тела недостаточно сильны, чтобы бороться с болезнью. С возрастом наша иммунная система производит меньше В- и Т-клеток, которые помогают бороться с инфекцией.

Напомним, что ранее эксперты объяснили, почему во взрослом возрасте время летит так быстро. Как выяснилось, по мере старения скорость, с которой наш мозг получает и обрабатывает изображения, постепенно снижается, что приводит к этому временному несоответствию в воспоминаниях.