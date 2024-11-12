Другое тело: женщина, ведущая нездоровый образ жизни, превратилась в фитнес-леди

Шеннон Коллинз могла позволить себе есть любые продукты, пить алкоголь и редко посещала спортзал, но позже осознала, что эти привычки негативно сказываются на ее психическом и физическом состоянии.

45-летняя Шеннон Коллинз поделилась своей историей удивительных изменений в образе жизни и физической форме. За последние десять лет она из женщины, ведущей нездоровый образ жизни, превратилась в увлеченную фитнес-леди. Об этом пишет The Mirror.

Раньше женщина могла позволить себе есть любые продукты, пить алкоголь и редко посещала спортзал, но позже осознала, что эти привычки негативно сказываются на ее психическом и физическом состоянии.

Начав с тренировок в спортзале, она сперва сильно похудела, но со временем решила сосредоточиться на силовых тренировках и наращивании мышечной массы. Теперь ее основной секретом является сбалансированное питание и поднятие тяжестей, которые стали для нее неотъемлемой частью жизни. Шеннон обращается к своим подписчикам в Instagram, делясь опытом и советами.

"Изменения требуют времени. Самое важное, что изменило мое тело, — это поднятие тяжестей. Это изменение образа жизни, а не временное решение", — напоминает она.

Женщина также рассказала о том, что прием тестостерона помог ей повысить уровень энергии и избавиться от вялости. Помимо спорта, Шеннон поддерживает здоровый образ жизни, стремясь мотивировать своих подписчиков на аналогичные перемены.

Помимо спорта, Шеннон поддерживает здоровый образ жизни, стремясь мотивировать своих подписчиков Фото: Instagram

Ее посты в Instagram, где она откровенно рассказывает о своем пути, получают множество откликов.

"Мне нравится ваш контент! Вы добились потрясающих результатов на раннем этапе", "Ваши советы меняют правила игры. Спасибо, что делитесь своим опытом", — пишут люди.

Шеннон продолжает делиться прогрессом, вдохновляя своих последователей работать над собой и достигать результатов.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина принес на работу угощения и отправил на больничный 46 коллег. Житель США решил угостить своих коллег блюдом из морепродуктов. Через какое-то время 46 человек были госпитализированы.

Также стало известно, что 23-летняя женщина "застряла" в теле восьмилетней девочки. Заболевание Шоны Рэй проявилось после того, как в шестимесячном возрасте у нее обнаружили опухоль мозга. Химиотерапия спасла ей жизнь, но нарушила работу гипофиза, что остановило ее рост.