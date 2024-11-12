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МирФан

Другое тело: женщина, ведущая нездоровый образ жизни, превратилась в фитнес-леди

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Фото: Instagram | Женщина, которая смогла преобразить свое тело, делится советами в сети

Шеннон Коллинз могла позволить себе есть любые продукты, пить алкоголь и редко посещала спортзал, но позже осознала, что эти привычки негативно сказываются на ее психическом и физическом состоянии.

45-летняя Шеннон Коллинз поделилась своей историей удивительных изменений в образе жизни и физической форме. За последние десять лет она из женщины, ведущей нездоровый образ жизни, превратилась в увлеченную фитнес-леди. Об этом пишет The Mirror.

Раньше женщина могла позволить себе есть любые продукты, пить алкоголь и редко посещала спортзал, но позже осознала, что эти привычки негативно сказываются на ее психическом и физическом состоянии.

Начав с тренировок в спортзале, она сперва сильно похудела, но со временем решила сосредоточиться на силовых тренировках и наращивании мышечной массы. Теперь ее основной секретом является сбалансированное питание и поднятие тяжестей, которые стали для нее неотъемлемой частью жизни. Шеннон обращается к своим подписчикам в Instagram, делясь опытом и советами.

"Изменения требуют времени. Самое важное, что изменило мое тело, — это поднятие тяжестей. Это изменение образа жизни, а не временное решение", — напоминает она.

Женщина также рассказала о том, что прием тестостерона помог ей повысить уровень энергии и избавиться от вялости. Помимо спорта, Шеннон поддерживает здоровый образ жизни, стремясь мотивировать своих подписчиков на аналогичные перемены.

Женщина изменила свое тело, фитнес, занятия спортом, скинуть лишний вес, как скинуть вес, похудение, диета, Fullscreen
Помимо спорта, Шеннон поддерживает здоровый образ жизни, стремясь мотивировать своих подписчиков
Фото: Instagram

Ее посты в Instagram, где она откровенно рассказывает о своем пути, получают множество откликов.

"Мне нравится ваш контент! Вы добились потрясающих результатов на раннем этапе", "Ваши советы меняют правила игры. Спасибо, что делитесь своим опытом", — пишут люди.

Шеннон продолжает делиться прогрессом, вдохновляя своих последователей работать над собой и достигать результатов.

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