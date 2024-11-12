Інше тіло: жінка, яка веде нездоровий спосіб життя, перетворилася на фітнес-леді (відео)

Шеннон Коллінз могла дозволити собі їсти будь-які продукти, пити алкоголь і рідко відвідувала спортзал, але пізніше усвідомила, що ці звички негативно позначаються на її психічному і фізичному стані.

45-річна Шеннон Коллінз поділилася своєю історією дивовижних змін у способі життя та фізичній формі. За останні десять років вона з жінки, яка веде нездоровий спосіб життя, перетворилася на спортивну фітнес-леді. Про це пише The Mirror.

Раніше жінка могла дозволити собі їсти будь-які продукти, пити алкоголь і рідко відвідувала спортзал, але пізніше усвідомила, що ці звички негативно позначаються на її психічному і фізичному стані.

Почавши з тренувань у спортзалі, вона спершу сильно схудла, але з часом вирішила зосередитися на силових тренуваннях і нарощуванні м'язової маси. Тепер її основним секретом є збалансоване харчування і підняття важких предметів, які стали для неї невід'ємною частиною життя. Шеннон звертається до своїх підписників в Instagram, ділячись досвідом і порадами.

"Зміни вимагають часу. Найважливіше, що змінило моє тіло, — це підняття важких предметів. Це зміна способу життя, а не тимчасове рішення", — нагадує вона.

Жінка також розповіла про те, що прийом тестостерону допоміг їй підвищити рівень енергії та позбутися млявості. Крім спорту, Шеннон підтримує здоровий спосіб життя, прагнучи мотивувати своїх підписників на аналогічні зміни.

Крім спорту, Шеннон підтримує здоровий спосіб життя, прагнучи мотивувати своїх підписників Фото: Instagram

Її пости в Instagram, де вона відверто розповідає про свій шлях, отримують безліч відгуків.

"Мені подобається ваш контент! Ви домоглися приголомшливих результатів на ранньому етапі", "Ваші поради змінюють правила гри. Спасибі, що ділитеся своїм досвідом", — пишуть люди.

Шеннон продовжує ділитися прогресом, надихаючи своїх послідовників працювати над собою і досягати результатів.

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