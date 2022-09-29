Опубликовано заключение о смерти Елизаветы II

Причиной смерти монарха стала старость.

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Национальный архив Шотландии опубликовал свидетельство о смерти королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября на 97-м году жизни в своем замке Балморал.

Согласно предоставленной информацией, причиной смерти стала старость Ее Величества. Ее не стало в 15:10 по местному времени, а уведомила первой об уходе монарха в мир иной ее дочь, принцесса Анна, которая была с матерью последние сутки ее жизни.

После смерти королевы в Великобритании сразу же началась реализация плана похорон монарха "Лондонский мост". Прощание с самой долгоправящей в истории страны королевой длилось 10 дней.

Государственные похороны монарха прошли в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября, собрав 2000 лидеров и членов королевской семьи со всего мира. За службой последовала панихида в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где она была позже похоронена на частной церемонии рядом со своим мужем принцем Филиппом, ее отцом, королем Георгом VI, ее матерью, королевой Елизаветой, королевой-матерью, и ее сестрой принцессой Маргарет.

В Сети уже показали могилу Ее Величества, куда до сих пор идут люди, чтобы проститься с легендой.

Новым королем Великобритании стал ее сын, которого теперь зовут Карл III. Он уже анонсировал сокращения в своей пресс-службе, а также взял курс на экономию расходов на монархию.