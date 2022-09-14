Принцесса Анна трогательно попрощалась со своей матерью Елизаветой II

Дочь королевы провела вместе с Елизаветой II последние 24 часа ее жизни.

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72-летняя принцесса Анна, единственная дочь королевы Елизаветы II, опубликовала трогательное прощальное послание своей матери, которая скончалась 8 сентября в своем любимом шотландском помемтье Балморал. Текст сообщения размещен на официальной странице Букингемского дворца.

Принцесса пишет о том, что она провела с Ее Величеством последние сутки жизни монарха.

"Для меня было честью и привилегией сопровождать ее в ее последнем путешествии. Быть свидетелем любви и уважения, проявленных многими в этих путешествиях, было и смиренно, и воодушевляюще. Мы все разделим уникальные воспоминания. Я благодарю всех и каждого, кто разделяет наше чувство утраты. Возможно, нам напомнили, как много ее присутствия и вклада в нашу национальную идентичность мы воспринимали как должное. Я также очень благодарна за поддержку и понимание, предложенные моему дорогому брату Чарльзу, когда он принимает на себя дополнительные обязанности монарха. Моей матери, Королеве, спасибо", – говорится в послании.

В соцсетях уже отреагировали на публикацию

"Такое красивое письмо. Королевская принцесса такая скала", "Красивое послание от прекрасной, сильной дочери", "Да, она скала", – пишут в комментариях.

Принцесса Анна – 16-я в очереди на британский престол. Она второй раз замужем и является матерью двоих детей. В 1974 году дочь королевы пережила покушение на свою жизнь. 20 марта принцесса вместе с первым супругом, Марком Филлипсом, ехала в Букингемский дворец, и в какой-то момент их обогнало неизвестное авто. Из него выскочил мужчина и открыл стрельбу по лимузину с королевскими особами. Водитель и один из охранников Анны были ранены.

[ + – ] Принцесса Анна унаследовала от матери ее сильный характер Фото: The Royal Family

Помешать похитителю вытащить из машины принцессу злоумышленнику помешал боксер Рони Рассел, оказавшийся поблизости и услышавший стрельбу.

"Он стоял, направив на меня пистолет, а я ударил его. Я ударил так сильно, как только мог, и он упал на землю лицом вниз", – вспоминал Расселл, впоследствии награжденный королевой медалью Георга. После этого нападавший скрылся в глубине парка.

Позже нападавшего задержали. Им оказался 26-летний безработный Иан Болл. Позже выяснилось, что он – психически больной.

От своей матери Анна переняла не только сильный характер, но и бесконечную любовь к лошадям, передав ее и детям.

Напомним, принцесса Анна стала первой женщиной в истории Великобритании, которая участвовала в "Бдении принцев" у гроба королевы.