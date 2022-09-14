Принцеса Анна зворушливо попрощалася зі своєю матір'ю Єлизаветою II

Дочка королеви провела разом із Єлизаветою II останні 24 години її життя.

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72-річна принцеса Анна, єдина дочка королеви Єлизавети II, опублікувала зворушливе прощальне послання своєї матері, яка померла 8 вересня у своєму улюбленому шотландському домі Балморал. Текст повідомлення розміщено на офіційній сторінці Букінгемського палацу.

Принцеса пише про те, що вона провела з Її Величністю останню добу життя монархині.

"Для мене було честю і привілеєм супроводжувати її в її останній подорожі. Бути свідком любові та поваги, виявлених багатьма в цих подорожах, було і смиренно, і надихаюче. Ми всі розділимо унікальні спогади. Я дякую всім і кожному, хто поділяє наше почуття втрати. Можливо, нам нагадали, як багато її присутності та внеску в нашу національну ідентичність ми сприймали як належне, я також дуже вдячна за підтримку та розуміння, запропоновані моєму дорогому братові Чарльзу, коли він бере на себе додаткові обов'язки монарха, дякую", — йдеться у посланні.

У соцмережах вже відреагували на публікацію.

"Такий гарний лист. Королівська принцеса така скеля", "Гарне послання від прекрасної, сильної доньки", "Так, вона скеля", — пишуть у коментарях.

Принцеса Анна — 16-та у черзі на британський престол. Вона вдруге одружена і є матір'ю двох дітей. 1974 року дочка королеви пережила замах на своє життя. 20 березня принцеса разом із першим чоловіком, Марком Філіпсом, їхала до Букінгемського палацу, і в якийсь момент їх обігнало невідоме авто. З нього вискочив чоловік і відкрив стрілянину по лімузину з королівськими особами. Водія та одного з охоронців Анни було поранено.

[ + – ] Принцеса Анна успадкувала від матері її сильний характер Фото: The Royal Family

Перешкодити викрадачу витягнути з машини принцесу зловмиснику завадив боксер Роні Рассел, який опинився поблизу і почув стрілянину.

"Він стояв, направивши на мене пістолет, а я вдарив його. Я вдарив так сильно, як тільки міг, і він упав на землю обличчям вниз", — згадував Рассел, згодом нагороджений королевою медаллю Георга. Після цього нападник зник у глибині парку.

Пізніше нападника затримали. Ним виявився 26-річний безробітний Іан Болл. Пізніше з'ясувалося, що він психічно хворий.

Від своєї матері Анна перейняла не лише сильний характер, а й нескінченну любов до коней, передавши її та дітям.

Нагадаємо, принцеса Анна стала першою жінкою в історії Великої Британії, яка брала участь у "Бдінні принців" біля труни королеви.