Принцеса Анна вперше в історії країни взяла участь у "Бдінні принців" біля труни матері

Востаннє "Бдіння принців" було у 2002 році під час похорону королеви-матері.

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72-річна принцеса Анна, дочка покійної королеви Єлизавети II, стала першою жінкою в історії королівських сімей Великобританії, яка взяла участь у "Бдінні принців", пише Hello.

Вона одягнена у свою військово-морську церемоніальну форму і разом з королем Карлом III, а також принцами Ендрю та Едвардом протягом 20 хвилин нерухомо стояла біля труни матері на вечірньому чуванні в соборі Святого Джайлса в Единбурзі.

Четверо дітей королеви стали по чотири сторони її труни.

Весь час Анна та її брат Едуард дивилися в підлогу, принц Ендрю якийсь час стояв із заплющеними очима, а король Карл III ледве стримував сльози і теж дивився в підлогу, коли повз люди проходили і висловлювали слова співчуття.

Всеношне бдіння принців ознаменувало перше проведення цієї традиції з 2002 року. У минулому було два такі бдіння: у 1936 році, у зв'язку зі смертю короля Георга V в 1936 році, і в 2002 році, під час похорону королеви-матері. На цьому бдінні були присутні чотири онуки королівської родини — король Чарльз, принц Ендрю, принц Едуард і граф Сноудон.

Чоловіки стояли на варті труни королеви-матері у Вестмінстер-холі, коли люди проходили повз, щоб засвідчити свою повагу.

На бдінні короля Георга V в 1936 були присутні його сини — король Георг VI, Генріх, герцог Глостерський і Джордж, герцог Кентський.

Смерть Георга VI не відзначена бдінням принців, тому що у нього були тільки дочки, а не сини і онуки відповідного віку.

Оскільки жодна інша королівська жінка не була присутня на бдінні, принцеса Анна сьогодні увійшла в історію як перша. Королева-консорт і графиня Уессекська сиділи на сидіннях навпроти труни.

Після доби перебування труни в соборі Святого Джайлса в Единбурзі її перевезуть до Лондона, де 19 вересня королеву поховають з усіма належними почестями.

Нагадаємо, на прощанні з монархом в Единбурзі її син принц Ендрю потрапив у скандал.