Принцесса Анна впервые в истории страны приняла участие в "Бдении принцев" у гроба матери

Последний раз "Бдение принцев" было в 2002 году во время похорон королевы-матери.

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72-летняя принцесса Анна, дочь покойной королевы Елизаветы II, стала первой женщиной в истории королевских семей Великобритании, принявшей участие в "Бдении принцев", пишет Hello.

Она была одета в свою военно-морскую церемониальную форму и вместе с королем Карлом III, а также принцами Эндрю и Эдвардом на протяжении 20 минут неподвижно стояла у гроба матери на вечернем бдении в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге.

Четверо детей королевы стали по четыре стороны ее гроба

Все время Анна и ее брат Эдуард смотрели в пол, принц Эндрю какое-то время стоял с закрытыми глазами, а король Карл III едва сдерживал слезы и тоже смотрел в пол, когда мимо проходили люди и выражали слова соболезнования.

Всенощное бдение принцев ознаменовало собой первое проведение этой традиции с 2002 года. В прошлом было два таких бдения: в 1936 году, в связи со смертью короля Георга V в 1936 году, и в 2002 году, во время похорон королевы-матери. На этом бдении присутствовали четыре внука королевской семьи – король Чарльз, принц Эндрю, принц Эдуард и граф Сноудон.

Мужчины стояли на страже гроба королевы-матери в Вестминстер-холле, когда люди проходили мимо, чтобы засвидетельствовать свое почтение.

На бдении короля Георга V в 1936 году присутствовали его сыновья – король Георг VI, Генрих, герцог Глостерский и Джордж, герцог Кентский.

Смерть Георга VI не была отмечена Бдением принцев, потому что у него были только дочери, а не сыновья и внуки соответствующего возраста.

Поскольку ни одна другая королевская женщина не присутствовала на бдении, принцесса Анна сегодня вошла в историю как первая. Королева-консорт и графиня Уэссекская сидели на сиденьях напротив гроба.

После суток пребывания гроба в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге его перевезут в Лондон, где 19 сентября королева будет похоронена со всеми надлежащими почестями.

Напомним, на прощании с монархом в Эдинбурге ее сын, принц Эндрю, попал в скандал.