На прощальной церемонии с королевой принц Эндрю попал в скандал (видео)

22-летний футбольный фанат напомнил принцу Эндрю о его былых похождениях, за что был скручен полицией.

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Прощание с королевой в Шотландии ормачилось неприятным инцидентом. в эпицентре которого оказался один из сыновей Ее Величества – принц Энндрю, сообщают британские СМИ.

В Эдинбурге, где тысячи скорбящих выстроились вдоль Королевской мили, чтобы выразить последнюю дань уважения покойному монарху, мужчина в свитере австралийского футбольного клуба "Мельбурн-Сити" был арестован полицией после того, как начал выкрикивать оскорбления в адрес королевской особы.

Четверо детей Елизаветы II – король Карл III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард – шли за гробом королевы, и в какой-то момент молодой человек в первом ряду закричал: "Эндрю, ты больной старик". Это произошло в тот момент, когда 62-летний принц проходил мимо него.

Полиция быстро повалила нарушителя порядка на землю. Было слышно, как мужчина кричал "отвратительно" и "я не сделал ничего плохого", когда его уволокли офицеры. В толпе нашлись те, кто требовал убрать руки от задержанного.

Позже полиция подтвердила, что 22-летний мужчина был арестован "в связи с нарушением общественного порядка". Известно, что позже этот человек представился шотландским СМИ как "Рори".

Принц Эндрю имеет незавидную репутацию в связи с обвинениями в дружбе с опальным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном и подозрениями в том, то у него были сексуальные контакты с несовершеннолетними девушками. Еще при жизни матери он был отстранен от выполнения обязанностей члена королевской семьи, а во время церемонии прощания с матерью ему не разрешили надеть военную форму. Принц должен будет появляться в гражданской одежде на всех других публичных траурных мероприятиях, хотя, как сообщается, будет сделано исключение в знак особого уважения к королеве на заключительном бдении в Вестминстер-холле.

Напомним, еще в июне в СМИ появилась информация, что принц Чарльз и его сын принц Уильям не допускали возвращения принца Эндрю к королевским обязанностям после секс-скандала. После поминальной службы за принцем Филиппом в марте 2022, когда герцог Йоркский сопровождал свою мать на публике, его брат принц и племянник были очень взбешены и считали это "просто ненужным". Более того, герцог Кембриджский Уильям "прервал контакты" со своим дядей и считает, что его следует "изгнать".