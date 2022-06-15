Принц Уильям и принц Чарльз "блокируют" возвращение принца Эндрю к королевским обязанностям

Герцога Йоркского обвиняли в сексуальных притязаниях.

Принц Чарльз и его сын принц Уильям не допускают возвращения принца Эндрю к королевским обязанностям после секс-скандала. Об этом пишет Marie Claire.

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Как известно, после поминальной службы за принцем Филиппом в марте 2022, когда герцог Йоркский сопровождал свою мать на публике, его брат принц Чарльз и племянник принц Уильям были очень взбешены и считали это "просто ненужным".

Также в новой биографии утверждается, что герцог Кембриджский Уильям "прервал контакты" со своим дядей и считает, что его следует "изгнать".

Однако сам принц Эндрю надеялся вернуться в королевскую жизнь. Он появился накануне во время церемонии вручения Ордена подвязки. Как член Ордена, он якобы хотел присутствовать публично, однако Чарльз и Уильям, как известно, блокировали его надежды на возвращение в королевский двор.

[ + – ] Принц Чарльз сейчас первый в очереди на престол Фото: Getty Images

Королева Елизавета попросила сына держаться подальше от общественности "для его же блага", поскольку Чарльз и Уильям боялись негативной реакции.

Королевский сын, принц Эндрю отказался от своих обязанностей в конце 2019, заявив, что его "бывшая связь с Джеффри Эпштейном стала серьезным препятствием в работе его семьи", а в начале 2022 сама королева лишила сына титулов, поскольку одна из пострадавших женщин подала в суд, обвиняя принца в сексуальных притязаниях.

Напомним, 62-летний принц Эндрю готов вернуться к исполнению своих королевских обязанностей.

Также Фокус писал о других недоразумениях в королевской семье Великобритании. Принц Уильям с женой отказались знакомить своих детей с годовалой дочерью принца Гарри.