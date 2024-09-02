Известный стилист нарушил 27-летнее молчание и раскрыл некоторые секреты принцессы Дианы (фото)

Первая жена Чарльза ІІІ умела формировать стильный образ. Принцесса Диана имела безупречный вкус и всегда шикарно выглядела на публике.

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Любимый стилист принцессы Дианы Ричард Далтон нарушил молчание спустя 27 лет после ее гибели и рассказал о своем сотрудничестве с первой супругой короля Великобритании Чарльза ІІІ, сообщает Daily Mail.

Далтон, который на протяжении десяти лет был личным парикмахером Дианы на пике ее славы, никогда не рассказывал о своей роли в отношениях с принцессой — до сих пор. По его словам, принцесса Диана допустила только один раз ошибку, будучи членом королевской семьи. На дворе был 1984 год, и Диана, известная как "Застенчивая Ди", изменила стиль и "превратилась в суперзвезду". Для государственного открытия парламента Диана и ее парикмахер решили поэкспериментировать: ее фирменные короткие волосы уложили вокруг семейной тиары Спенсеров. Это был один из немногих случаев, когда покойная королева, как сообщается, была "в ярости" на свою невестку.

"Гламурная новая прическа Дианы попала на первые страницы газет на следующий день, полностью затмив торжественность события. Принцесса усвоила урок в тот день и поклялась, что ее волосы больше никогда не будут в центре внимания и не будут отвлекать людей от работы королевской семьи. С этого момента я подстригал ее волосы максимум на четверть дюйма. Ее стиль был простым и подчеркивал ее достоинства. Поскольку стрижка была короткой, я мог привести ее в порядок за 15 минут", — поделился Ричард.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

На протяжении десятилетий он преданно хранил секреты Дианы, включая ее боль из-за распада брака и ее горе из-за оскорбительных слухов о том, что принц Гарри на самом деле не был сыном Чарльза. Его наконец убедили рассказать свою историю в новой книге "Все дело в волосах: мое десятилетие с Дианой", написанной Рене Плант, одним из ведущих мировых коллекционеров памятных вещей, связанных с Дианой.

"Я никогда не выступал публично, но Дианы не стало 27 лет назад, и я стал частью истории", — прокомментировал 76-летний Далтон написание книги о самой известной принцессе британской королевской семьи. Вспоминая Диану, мистер Далтон отметил: "Она была невероятно смешной, невероятно обаятельной и даже более красивой в реальной жизни, чем показывают ее фотографии".

Принцесса Диана с мужем принцем Чарльзом Фото: Getty Images

Особенно стилисту запомнился период жизни принцессы Уэльской, когда ей стало известно о возобновлении романа ее мужа с Камиллой Паркер-Боулз. Именно тогда, по словам Ричарда Далтона, он стал ее внештатным психотерапевтом, укрепляя ее уверенность в себе и убеждая одну из самых красивых женщин в мире, что однажды она снова найдет настоящую любовь.

"Диана была безумно влюблена в своего мужа. Я видела ее изо дня в день. Ее любовь к Чарльзу была искренней. Если бы только Камилла держалась подальше после свадьбы, все могло бы быть совсем иначе", — считает стилист.

Принц Чарльзом и принцесса Диана Фото: Getty Images

Напомним, 20 апреля Фокус писал о том, с помощью наряда принцесса Диана дала четкий посыл принцу Чарльзу. По мнению дизайнера Стамболян, она ждала подходящего случая для, чтобы надеть знаменитое "платье мести".