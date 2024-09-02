Відомий стиліст порушив 27-річне мовчання і розкрив деякі секрети принцеси Діани (фото)

Перша дружина Чарльза ІІІ вміла формувати стильний образ. Принцеса Діана володіла бездоганнийм смаком і завжди мала шикарний вигляд на публіці.

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Улюблений стиліст принцеси Діани Річард Далтон порушив мовчання через 27 років після її загибелі, розповівши про свою співпрацю з першою дружиною короля Великої Британії Чарльза ІІІ, повідомляє Daily Mail.

Далтон, який протягом десяти років був особистим перукарем Діани на піку її слави, досі ніколи не розповідав про свою роль у стосунках із принцесою. За його словами, принцеса Діана припустилася тільки один раз помилки, будучи членом королівської сім'ї. На дворі був 1984 рік, і Діана, відома як "Сором'язлива Ді", змінила стиль і "перетворилася на суперзірку". Для державного відкриття парламенту Діана та її перукар вирішили поекспериментувати: її фірмове коротке волосся уклали навколо сімейної тіари Спенсерів. Це був один із небагатьох випадків, коли покійна королева, як повідомляється, була "в люті" на свою невістку.

"Гламурна нова зачіска Діани потрапила на перші сторінки газет наступного дня, повністю затьмаривши урочистість події. Принцеса засвоїла урок того дня і присягнулася, що її волосся більше ніколи не буде в центрі уваги і не відволікатиме людей від роботи королівської сім'ї. Відтоді я підстригав її волосся максимум на чверть дюйма. Її стиль був простим і акцентував на її перевагах. Оскільки стрижка була короткою, я міг привести її до ладу за 15 хвилин", — поділився Річард.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Протягом десятиліть він віддано зберігав секрети Діани, включно з її болем через розпад шлюбу і її горем через образливі чутки про те, що принц Гаррі насправді не був сином Чарльза. Його нарешті переконали розповісти свою історію в новій книжці "Вся справа у волоссі: моє десятиліття з Діаною", написаній Рене Плант, однією із провідних світових колекціонерок пам'ятних речей, пов'язаних із Діаною.

"Я ніколи не виступав публічно, але Діани не стало 27 років тому, і я став частиною історії", — прокоментував 76-річний Далтон написання книги про найвідомішу принцесу британської королівської сім'ї. Згадуючи Діану, містер Далтон зауважив: "Вона була неймовірно смішною, неймовірно чарівною і навіть красивішою в реальному житті, ніж показують її фотографії".

Принцеса Діана з чоловіком принцом Чарльзом Фото: Getty Images

Особливо стилісту запам'ятався період життя принцеси Уельської, коли їй стало відомо про відновлення роману її чоловіка з Каміллою Паркер-Боулз. Саме тоді, за словами Річарда Далтона, він став її позаштатним психотерапевтом, зміцнюючи її впевненість у собі та переконуючи одну з найкрасивіших жінок у світі, що одного разу вона знову знайде справжнє кохання.

"Діана була шалено закохана у свого чоловіка. Я бачила її день у день. Її любов до Чарльза була щирою. Якби тільки Камілла трималася подалі після весілля, все могло б бути зовсім інакше", — вважає стиліст.

Принц Чарльзом і принцеса Діана Фото: Getty Images

Нагадаємо, 20 квітня Фокус писав про те, за допомогою вбрання принцеса Діана дала чіткий посил принцу Чарльзу. На думку дизайнера Стамболян, вона чекала слушної нагоди для, щоб одягнути знамениту "сукню помсти".