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Стиль жизни Каннский кинофестиваль 2024

Королева красной дорожки: как принцесса Диана произвела фурор в Каннах (фото, видео)

Принцесса Диана и принц Чарльз, Каннский кинофестиваль
Фото: Getty Images | Принцесса Диана и принц Чарльз в Каннах, 1987 год

Это было первое и единственное появление членов британской королевской семьи на международном кинофестивале.

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Каннский кинофестиваль 2024 – это 77-й раз, когда на набережной Круазетт собираются мировые звезды шоу-бизнеса, а режиссеры везут туда свои лучшие картины. За свою длительную историю Канны видели множество гостей. Одним из самых запоминающихся событий стало появление на красной дорожке принца Чарльза и принцессы Дианы.

В 1987 году члены британской королевской семьи первый и пока что единственный раз стали гостями престижного мероприятия. Тогда будущий король и его жена выбрали потрясающий французский фон, чтобы заверить мир, что они действительно являются глотком свежего современного воздуха для британской монархии.

принцесса Диана Канны 1987 принц чарльз Fullscreen
Почетные гости Каннского кинофестиваля 1987 года
Фото: Getty

Чарльз и Диана прибыли на кинофестиваль в очень гламурных образах. Принцесса Уэльская была неотразима в пудрово-голубом платье без бретелек от Catherine Walker, которое позже стало культовым. Тюлевое платье было дополнено шикарным шарфом, который струился позади нее, словно свадебный.

Образ она дополнила серьгами-люстрами с аквамарином и бриллиантами и, что удивительно, парой балеток на плоской подошве.

Платье Дианы было вдохновлено нарядом другой королевской семьи – нарядом, который носила героиня Грейс Келли Фрэнсис Стивенс в фильме Альфреда Хичкока 1955 года "Поймать вора".

На каннском бульваре Круазетт принцесса Диана просто источала голливудский гламур с оттенком французского стиля.

В 1987 году принцесса Диана покорила Канны

Супруги Уэльсы прибыли на премьеру фильма "Августовские киты".

Их визит готовился несколько недель, и газета Los Angeles Times отметила их присутствие в Каннах в 1987 году как "отодвинутый на задний план фильм".

Видимо, именно это и беспокоило режиссера фильма Линдсея Андерсона.

"Давайте не будем забывать, что это кинофестиваль. Мы должны быть здесь, чтобы говорить о фильмах", – заявил он журналистам.

Среди знаменитостей, с которыми Диана боролась за внимание, были Элизабет Тейлор, Дэвид Боуи и Николас Кейдж.

В конечном итоге синее шифоновое платье было выставлено на аукцион Julien's Auction Hollywood Legends Memorabilia в 2011 году. Незадолго до Каннского кинофестиваля в 2013 году, 26 лет спустя, его продали на аукционе в Лос-Анджелесе за 81 тысячу фунтов стерлингов (около $154 тысяч), а вырученные средства передали в детский благотворительный фонд.

Ранее Фокус писал, что в Каннах покажут фильм о Дональде Трампе.