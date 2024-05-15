Королева красной дорожки: как принцесса Диана произвела фурор в Каннах (фото, видео)

Это было первое и единственное появление членов британской королевской семьи на международном кинофестивале.

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Каннский кинофестиваль 2024 – это 77-й раз, когда на набережной Круазетт собираются мировые звезды шоу-бизнеса, а режиссеры везут туда свои лучшие картины. За свою длительную историю Канны видели множество гостей. Одним из самых запоминающихся событий стало появление на красной дорожке принца Чарльза и принцессы Дианы.

В 1987 году члены британской королевской семьи первый и пока что единственный раз стали гостями престижного мероприятия. Тогда будущий король и его жена выбрали потрясающий французский фон, чтобы заверить мир, что они действительно являются глотком свежего современного воздуха для британской монархии.

Почетные гости Каннского кинофестиваля 1987 года Фото: Getty

Чарльз и Диана прибыли на кинофестиваль в очень гламурных образах. Принцесса Уэльская была неотразима в пудрово-голубом платье без бретелек от Catherine Walker, которое позже стало культовым. Тюлевое платье было дополнено шикарным шарфом, который струился позади нее, словно свадебный.

Образ она дополнила серьгами-люстрами с аквамарином и бриллиантами и, что удивительно, парой балеток на плоской подошве.

Платье Дианы было вдохновлено нарядом другой королевской семьи – нарядом, который носила героиня Грейс Келли Фрэнсис Стивенс в фильме Альфреда Хичкока 1955 года "Поймать вора".

На каннском бульваре Круазетт принцесса Диана просто источала голливудский гламур с оттенком французского стиля.

В 1987 году принцесса Диана покорила Канны

Супруги Уэльсы прибыли на премьеру фильма "Августовские киты".

Их визит готовился несколько недель, и газета Los Angeles Times отметила их присутствие в Каннах в 1987 году как "отодвинутый на задний план фильм".

Видимо, именно это и беспокоило режиссера фильма Линдсея Андерсона.

"Давайте не будем забывать, что это кинофестиваль. Мы должны быть здесь, чтобы говорить о фильмах", – заявил он журналистам.

Среди знаменитостей, с которыми Диана боролась за внимание, были Элизабет Тейлор, Дэвид Боуи и Николас Кейдж.

В конечном итоге синее шифоновое платье было выставлено на аукцион Julien's Auction Hollywood Legends Memorabilia в 2011 году. Незадолго до Каннского кинофестиваля в 2013 году, 26 лет спустя, его продали на аукционе в Лос-Анджелесе за 81 тысячу фунтов стерлингов (около $154 тысяч), а вырученные средства передали в детский благотворительный фонд.

Ранее Фокус писал, что в Каннах покажут фильм о Дональде Трампе.