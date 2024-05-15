Канны 2024: на кинофестивале покажут байопик о молодом Дональде Трампе

Фильм, который вошел в основную программу Каннского кинофестиваля 2024, расскажет о том, как Дональд Трамп достиг успеха в сфере недвижимости, и что за этим стоит.

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Тема выборов в США не обошла в этом году и одно из главных кинособытий года. На 77-м Каннском кинофестивале будет показан фильм ирано-датского режиссера Али Аббаси "Ученик" о Дональде Трампе, сообщает Hollywood Reporter.

Картина рассказывает историю о восхождении одного из самых неоднозначных людей в мировой политике и бизнесе. В центре сюжета – отношения будущего президента США с его наставником — политиком и адвокатом Роем Коном. Вместе они создали бизнес-империю недвижимости в Нью-Йорке в 1970-80-е годы. В главных ролях – американский актер румынского происхождения Себастьян Стэн и Джереми Стронг.

Себастьян Стэн сыграл в фильме "Ученик" молодого Дональда Трампа

"Ученик" – это погружение в подбрюшье американской империи. В нем показано восхождение молодого Дональда Трампа к власти посредством фаустовской сделки с влиятельным правым юристом и политическим посредником Роем Коном", – говорится в описании фильма.

Сценарий к ленте написал Габриэль Шерман, чья биография основателя Fox News Роджера Эйлса "Самый громкий голос в комнате" легла в основу мини-сериала Showtime 2019 года "Самый громкий голос" с Расселом Кроу в главной роли.

Болгарская актриса Мария Бакалова воплотила на экране роль первой жены магната Иваны, а Мартин Донован сыграл отца Дональда, Фреда Трампа.

Съемки картины начались в ноябре 2023 года и завершились только 28 января 2024 года. Кроме Канн, его, вероятнее всего, покажут осенью на кинофестивалях в Венеции или Торонто.

Аббаси родился в Иране и с середины 2000-х жил в Дании, где изучал кинорежиссуру. Премьера его первого полнометражного фильма "Шелли", артхаусного фильма ужасов, получила положительные отзывы на Берлинском международном кинофестивале 2016 года. В 2018 году он представил свой второй фильм "Граница" в Каннах, выиграв раздел "Особый взгляд". Позже этот фильм был выбран в качестве представителя Швеции на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Его последний фильм, "Святой паук", душераздирающий триллер о реальном серийном убийце, нападавшем на секс-работников в Иране, был включен в главный конкурс Канн в 2022 году. Звезда фильма Зар Амир Эбрахими получила награду фестиваля за лучшую женскую роль, а фильм был выбран в качестве официального представителя Дании на премию "Оскар", войдя в шорт-лист.

Ранее Фокус писал о пяти самых ожидаемых фильмах Каннского кинофестиваля 2024.