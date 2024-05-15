Канни 2024: на кінофестивалі покажуть байопік про молодого Дональда Трампа

Фільм, який увійшов до основної програми Каннського кінофестивалю 2024 року, розповість про те, як Дональд Трамп досягнув успіху у сфері нерухомості, і що за цим стоїть.

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Тема виборів у США не оминула цього року й одну з головних кіноподій року. На 77-му Каннському кінофестивалі буде показано фільм ірано-данського режисера Алі Аббасі "Учень" про Дональда Трампа, повідомляє Hollywood Reporter.

Картина розповідає історію про сходження одного з найбільш неоднозначних людей у світовій політиці та бізнесі. У центрі сюжету — стосунки майбутнього президента США з його наставником — політиком і адвокатом Роєм Коном. Разом вони створили бізнес-імперію нерухомості в Нью-Йорку в 1970-80-ті роки. У головних ролях — американський актор румунського походження Себастьян Стен і Джеремі Стронг.

Себастьян Стен зіграв у фільмі "Учень" молодого Дональда Трампа

"Учень" — це занурення в підчерев'я американської імперії. У ньому показано сходження молодого Дональда Трампа до влади за допомогою фаустівської угоди з впливовим правим юристом і політичним посередником Роєм Коном", — йдеться в описі фільму.

Сценарій до стрічки написав Габріель Шерман, чия біографія засновника Fox News Роджера Ейлса "Найгучніший голос у кімнаті" лягла в основу мінісеріалу Showtime 2019 року "Найгучніший голос" із Расселом Кроу в головній ролі.

Болгарська актриса Марія Бакалова втілила на екрані роль першої дружини магната Івани, а Мартін Донован зіграв батька Дональда, Фреда Трампа.

Зйомки картини почалися в листопаді 2023 року і завершилися тільки 28 січня 2024 року. Крім Канн, його, найімовірніше, покажуть восени на кінофестивалях у Венеції або Торонто.

Аббасі народився в Ірані і з середини 2000-х жив у Данії, де вивчав кінорежисуру. Прем'єра його першого повнометражного фільму "Шеллі", артхаусного фільму жахів, отримала позитивні відгуки на Берлінському міжнародному кінофестивалі 2016 року. У 2018 році він представив свій другий фільм "Кордон" у Каннах, вигравши розділ "Особливий погляд". Пізніше цей фільм було обрано як представника Швеції на премію "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Його останній фільм, "Святий павук", несамовитий трилер про реального серійного вбивцю, який нападав на секс-працівників в Ірані, був включений до головного конкурсу Канн 2022 року. Зірка фільму Зар Амір Ебрахімі отримала нагороду фестивалю за найкращу жіночу роль, а фільм обрали як офіційного представника Данії на премію "Оскар", увійшовши до шорт-листа.

Раніше Фокус писав про п'ять найочікуваніших фільмів Каннського кінофестивалю 2024.