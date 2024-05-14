Канни 2024: найочікуваніші прем'єри фестивалю (відео)

Цього року програма фестивалю обіцяє бути насиченою і порадувати найрізноманітнішими жанрами — від документалістики до постапокаліптики.

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На французькій Рив'єрі стартує 77-ий Міжнародний Каннський кінофестиваль — один із найпрестижніших заходів у кіноіндустрії. І поки гості йдуть червоною доріжкою, Фокус вирішив нагадати, які фільми цього року на фестивалі найочікуваніші.

"Мегалополіс": робота завдовжки 40 років

Легендарний Френсіс Форд Коппола привіз до Канн роботу всього свого життя — найчно-фантастичний фільм "Мегалополіс", сценарій до якого він почав писати ще далекого 1983 року, після виходу стрічки "Апокаліпсис сьогодні". В основі сюжету — античний трактат Саллюстія "Про змову Катіліни". Режисер переніс дію зі Стародавнього Риму в новий Рим — Америку, а якщо конкретніше, то в Нью-Йорк. Щоправда, місто практично повністю зруйноване катаклізмом, і тепер вирішується його доля.

За його долю борються архітектор Серж Катіліна (у виконанні Адама Драйвера), який мріє перетворити мегаполіс на столицю світу, і корумпований мер Франклін Сісеро. Останній не гребує нічим, щоб знищити свого суперника.

"Мегалополіс" — сучасна варіація на тему класичних пеплумів "Клеопатра" (1963) і "Бен-Гур" (1959). Коппола назвав своїх героїв із відсиланням до Марка Тулія Цицерона і Луція Сергія Катиліни.

"Це історія кохання, яка також є філософським дослідженням природи людини. Дія відбувається в Нью-Йорку, але в Нью-Йорку, що зберігає відгомони Стародавнього Риму", — говорив про свою роботу Коппола.

Режисер планував зайнятися "Мегалополісом" 2001 року, а на головні ролі запросити Роберта де Ніро і Ніколаса Кейджа, але через теракти 11 вересня зйомки відклали на невизначений термін. Однак у 2021-му Кополла повідомив про готовність повернутися до проєкту.

До акторського складу фільму, окрім Драйвера, увійшли Джанкарло Еспозіто, Наталі Еммануель, Обрі Плаза, Шая ЛаБаф, Дастін Гоффман, Джон Фойт, Лоренс Фішберн і Кетрін Гантер.

Світова прем'єра фільму відбудеться 17 травня.

"Марчелло Міо"

Абсурдистський фільм французького режисера Крістофа Оноре з К'ярою Мастроянні в головній ролі цікавий тим, що в картині актриса грає саму себе, але в абсолютно вигаданих обставинах.

За сюжетом дочка легендарного режисера Марчелло Мастроянні та не менш легендарної акторки Катрін Деньов, К'яра, одного разу починає жити життям свого батька. Навколишні приймають це і починають називати її Марчелло. Дівчина копіює манери, голос і навіть зовнішність померлого батька, змусивши згодом усіх, і навіть матір, повірити в те, що вона — це дійсно Марчелло.

Не дивно, що Катрін Деньов теж зіграла в цьому фільмі.

Зйомки фільму почалися 21 серпня 2023 року в Парижі, потім продовжилися в Римі, Латині та Формії. Вони закінчилися в жовтні того ж року.

Картина буде показана в основній програмі фестивалю.

"Фуріоса: Хроніки Божевільного Макса"

Постапокаліптичний пригодницький бойовик "Фуріоса: Хроніки Божевільного Макса" Джорджа Міллера, приквел історії про Фуріоса, що вийшла на екрани 2015 року, буде поувзан поза конкурсною програмою фестивалю.

Цього разу головна жіноча роль дісталася Ані Тейлор-Джой, і вона чудово зіграла свою роль. У центрі сюжету — світ, де лютує закон байкерських банд і безжальна боротьба за виживання. Фуріосу, дівчину із Зеленого Місця Багатьох Матерів, викрадають, і вона потрапляє до лап великої Байкерської Орди під проводом безжалісного Дементуса, який починає використовувати її силу і вміння для власних корисливих цілей. Героїня опиняється в центрі конфлікту між Дементусом і Несмертним Джо.

Глядачі побачать напружену боротьбу за виживання, епічні погоні, де адреналін зашкалює і вражаючі спецефекти.

Зазначимо, що раніше Фуріосу грала Шарліз Терон, і Міллер спочатку розглядав її на зйомки в приквелі, сподіваючись омолодити актрису за допомогою комп'ютерної графіки. Однак пізніше він відмовився від цієї ідеї, що дуже засмутило Терон. Пізніше на цю роль затвердили Аню Тейлор-Джой.

У Каннах фільм покажуть 15 травня, а вже 24 травня він виходить у світовий прокат.

"Саван"

"Саван" — науково-фантастичний трилер канадського режисера і майстра жахів Девіда Кроненберга, відомого своїми стрічками "Зв'язані на смерть", "Муха", "Порок на експорт" і "Виправдана жорстокість". У головних ролях знялися Даян Крюгер і Венсан Кассель, який втілив на екрані образ невтішного вдівця, бізнесмена-новатора Карша. Він втратив кохану дружину і тепер намагається створити гаджет, за допомогою якого він міг би отримувати повідомлення з труни. Цей похоронний інструмент, встановлений на його власному сучасному, хоча й суперечливому, цвинтарі, дає змогу йому та його клієнтам спостерігати, як їхня померла близька людина розкладається в реальному часі.

Революційний бізнес Карша перебуває на межі того, щоб стати міжнародним, коли кілька могил на його цвинтарі зазнали вандалізму і майже зруйновані, зокрема могила його дружини. Ясний мотив нападу, таємниця того, хто влаштував цей хаос і чому, змушують його переоцінити свій бізнес, шлюб і вірність пам'яті покійної дружини, а також підштовхують його до нових починань.

Це 23-й повнометражний фільм Кроненберга, який освоїв суміш жанрів жахів і наукової фантастики, особливо коли справа доходить до поляризації тілесного жаху, суперечливої жорстокості і насильства. Крім його новаторських технік жахів, фільми Кроненберга занурюються в якусь соціально-політичну територію, якої боялися б багато режисерів.

За словами Девіда, "Саван" — "частково автобіографічна" картина. Відомо, що дружина Кроненберга дійсно загинула в автокатастрофі 2017 року.

"Емілія Перес"

Французький режисер Жак Одіар везе в Канни драматичний мюзикл, головні ролі в якому зіграли Зої Салдана і Селена Гомес.

За сюжетом, кваліфікований адвокат Рита працює у великій мексиканській компанії, де використовує свої юридичні навички для обслуговування великої фірми, яка більше зацікавлена у відмиванні грошей від злочинців, аніж у служінні правосуддю. Несподівано Рита отримує інтригуючу пропозицію, від якої важко відмовитися. Грізний бос картелю, Хуан Дель Монте, хоче вийти зі свого кримінального бізнесу і зникнути назавжди, для чого він вирішив змінити стать. Саме Рита має йому допомогти.

Зйомки фільму почалися 2023 року. Спочатку Одіар хотів написати лібрето для опери, але в підсумку створив сценарій фільму. Знімати картину мали в Мексиці, але в підсумку вся робота кипіла в студії під Парижем.

Над костюмами героїв фільму працював креативний директор Yves Saint Laurent Ентоні Ваккарелло.

Каннський кінофестиваль 2024: хто увійшов до журі

Найкращий фільм цього року обиратиме журі, до складу якого увійшли турецький сценарист і фотограф Ебру Джейлан, американська акторка Лілі Гладстон, французька акторка Єва Грін та ліванський режисер і сценарист Надін Лабакі, а також іспанський режисер і сценарист Хуан Антоніо Байона, італійський актор П'єрфрансіско Фавіно, японський режисер Коре-Еда. Хірокадзу та французький актор і продюсер Омар Сі. Головою журі стала режисер Грета Гервіг.

Журі Каннського кінофестивалю присудить Золоту пальмову гілку одному з 22 фільмів конкурсу. Нагороди вручать 25 травня на церемонії закриття.

Раніше Фокус писав, що Аня Тейлор-Джой прибула до Ніцци у величезному капелюсі й окулярах.