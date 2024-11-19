Принц Эндрю едва не упал с лошади (фото)

Принц отправился на прогулку с внучкой Сиенной, дочерью принцессы Беатрис. Ни он, ни ребенок в конечном итоге не пострадали.

Прогулка на лошади для 64-летнего принца Эндрю едва не закончилась плачевно после того, как его лошадь чуть не сбросила его. Этот момент попал на камеру случайных очевидцев, пишет Mirror.

Герцога Йоркского видели на прогулке с внучкой Сиенной, когда наслаждались совместным времяпрепровождением. Когда Эндрю на лошади перешел на рысцу, животное повело себя непредсказуемо. На снимках видно, что принц изо всех сил старается удержать поводья и не упасть, пока лошадь "ходит" под ним.

В итоге он все же удержался в седле. Издание отмечает, что принц позаботился о своей безопасности загодя, надев защитный шлем.

Сиенна, внучка принца Эндрю, – старшая дочь принцессы Беатрис, десятой в очереди на престол, и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци.

Ранее сестра принца Эндрю, принцесса Анна попала в больницу после того, как ее ударила лошадь. К счастью, королевская особа не получила серьезных травм.

Сейчас у скандального брата короля не лучший период. Он продолжает воевать с Чарльзом за Royal Lodge. Монарх хочет, чтобы принц Эндрю переехал из своего 30-комнатного особняка в Виндзорском Большом парке в соседний меньший коттедж Фрогмор. Кроме того, король намерен получать с этого коттеджа доход в казну.

Также считается, что Чарльз отозвал ежегодное "прожиточное пособие" Эндрю в размере миллиона фунтов стерлингов, и многие задаются вопросом, как герцог Йоркский может продолжать платить за содержание дома. Принц, который живет с бывшей женой Сарой Фергюсон, упирается и остается на территории. По слухам, теперь он сам финансирует необходимую для недвижимости безопасность.

С 2004 года Эндрю живет в Royal Lodge в поместье Виндзор, которое он теперь делит с бывшей женой Сарой Фергюсон. Royal Lodge ведет свою историю с середины XVII века, но только в середине 1930-х годов в нем появились первые королевские резиденты. В 1931 году дом был подарен Георгу VI и королеве-матери — тогдашним герцогу и герцогине Йоркским — в качестве места отдыха на выходных.

Ранее Фокус писал, что главное наследство принцесс Евгении и Беатрис оказалось под вопросом.