Принц Ендрю ледь не впав із коня (фото)

Принц вирушив на прогулянку з онукою Сієнною, дочкою принцеси Беатріс. Ні він, ні дитина зрештою не постраждали.

Прогулянка на коні для 64-річного принца Ендрю ледь не закінчилася неприємностями після того, як його кінь мало не скинув його. Цей момент потрапив на камеру випадкових очевидців, пише Mirror.

Герцога Йоркського бачили на прогулянці з онукою Сієнною, коли насолоджувалися спільним проведенням часу. Коли Ендрю на коні перейшов на риску, тварина повелася непередбачувано. На знімках видно, що принц щосили намагається втримати поводи і не впасти, поки кінь "ходить" під ним.

У підсумку він все ж утримався в сідлі. Видання зазначає, що принц подбав про свою безпеку заздалегідь, надівши захисний шолом.

Сієнна, онука принца Ендрю, — старша дочка принцеси Беатріс, десятої в черзі на престол, і її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці.

Раніше сестра принца Ендрю, принцеса Анна потрапила до лікарні після того, як її вдарив кінь. На щастя, королівська особа не отримала серйозних травм.

Зараз у скандального брата короля не найкращий період. Він продовжує воювати з Чарльзом за Royal Lodge. Монарх хоче, щоб принц Ендрю переїхав зі свого 30-кімнатного особняка у Віндзорському Великому парку в сусідній менший котедж Фрогмор. Крім того, король має намір отримувати з цього котеджу дохід у казну.

Також вважається, що Чарльз відкликав щорічну "прожиткову допомогу" Ендрю в розмірі мільйона фунтів стерлінгів, і багато хто ставить собі питання, як герцог Йоркський може продовжувати платити за утримання будинку. Принц, який живе з колишньою дружиною Сарою Фергюсон, упирається і залишається на території. За чутками, тепер він сам фінансує необхідну для нерухомості безпеку.

З 2004 року Ендрю живе в Royal Lodge у маєтку Віндзор, який він тепер ділить з колишньою дружиною Сарою Фергюсон. Royal Lodge веде свою історію з середини XVII століття, але тільки в середині 1930-х років у ньому з'явилися перші королівські резиденти. У 1931 році будинок подарували Георгу VI і королеві-матері — тодішнім герцогу і герцогині Йоркським — як місце відпочинку на вихідних.

Раніше Фокус писав, що головний спадок принцес Євгенії та Беатріс опинився під питанням.