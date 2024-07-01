У короля Чарльза III з'явилася ще одна причина для виселення принца Ендрю з Royal Lodge

Монарх хоче, щоб котедж у Великому Віндзорському парку приносив дохід до скарбниці, однак для цього звідти має переїхати принц Ендрю.

76-річний британський король Чарльз III твердо вирішив виселити свого брата, принца Ендрю, з будинку Royal Lodge, в якому той живе з 2003 року зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон. Монарх хоче не просто спровадити герцога Йоркського, але потім і здавати розкішну нерухомість за мільйон фунтів стерлінгів на рік, пише The Sun. Однак ці плани можуть затягнутися, оскільки принц Ендрю з'їжджати не поспішає і не хоче, хоча йому як нове місце проживання було запропоновано котедж Фрогмор, що раніше належав принцу Гаррі та Меган Маркл.

Свого часу опальний брат короля підписав договір оренди будинку з 30 кімнатами за 30 мільйонів фунтів стерлінгів на 75 років із Crown Estate. Мільйон фунтів стерлінгів — це була сума застави, яку він заплатив, заселившись у будинку.

Угода включала умовну орендну плату в розмірі 260 тисяч фунтів стерлінгів на рік.

За час свого проживання в будинку Ендрю, який залишається ізгоєм суспільного життя через наслідки його стосунків із педофілом Джеффрі Епштейном, витратив майже сім мільйонів фунтів стерлінгів на масштабну реконструкцію та ремонт будівлі.

Особняк Royal Lodge, де живе принц Ендрю Фото: скриншот

За словами джерел видання, вони вважають, що Чарльз все ж таки зможе вижити Ендрю з будинку у Великому Віндзорському парку. Наприклад, як попередження він може навіть урізати ті чотири мільйони фунтів стерлінгів на рік, які йому платить.

Стара будівля гостро потребує ремонту та реставрації, тому інсайдери вважають, що будинок слід повернути Crown Estates.

"Тоді його можна було б орендувати, щоб заробити гроші для них, королівської скарбниці і країни, а не виснажувати загальні ресурси", — сказав у коментарі один з експертів з нерухомості. Він додав, що вартість оренди в мільйон фунтів стерлінгів на рік не буде занадто високою, оскільки будинок неймовірно великий.

У ЗМІ потрапила інформація про те, що принцу Ендрю доводиться перефарбовувати Royal Lodge двома шарами фарби кожні п'ять років. У договорі оренди, який він підписав 2003 року, йдеться про те, що орендар несе відповідальність за "ремонт, оновлення, утримання, прибирання та підтримання в робочому стані, а також, за необхідності, відновлення" будинку.

Це передбачає перефарбовування зовнішніх стін кожні п'ять років "двома шарами фарби" з 2008 року і косметичний ремонт усередині кожні сім років, починаючи з 2010 року. Згідно з цими вимогами, зовнішнє оздоблення мало бути завершене торік, а внутрішні роботи планується завершити цього року.

Ендрю підписав договір оренди, сплачуючи 250 фунтів на тиждень і погоджуючись утримувати величезну власність.

Але торік з'явилися заяви про те, що Ендрю не може оплатити утримання Royal Lodge у розмірі 400 тисяч фунтів стерлінгів на рік, і повідомлялося, що герцогу сказали, що йому доведеться покинути власність.

Герцогу Йоркському запропонували переїхати у Фрогмор-гауз, колишній будинок принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Royal Lodge розташована на території площею 98 акрів у Великому Віндзорському парку. Вільгельм IV зніс частину Королівської ложі, і протягом 60 років старші члени королівського двору. 1931 року король Георг V дозволив своєму синові, принцу Альберту, герцогу Йоркському, і його дружині взяти на себе володіння майном, і наступного року вони переїхали туди. Вони використовували Королівський будиночок з 30 кімнатами як приватний заміський будинок навіть після того, як 1936 року стали герцогом, королем Георгом VI і королевою Єлизаветою.

Принцеса Єлизавета та її сестра Маргарет провели багато щасливих днів, граючись на території та відпочиваючи в Y Bwthyn Bach — мініатюрному котеджі з солом'яним дахом, подарованому майбутній королеві народом Уельсу на честь її шостого дня народження 1932 року.

На території Королівської ложі є котедж садівника і Королівська каплиця Всіх Святих, де 2020 року одружилися принцеса Беатріс і Едо Мапеллі Моцці.

Також є басейн і тенісний корт.

Раніше Фокус писав, що принц Ендрю боїться, що Чарльз ІІІ "відключить йому комунальні послуги".