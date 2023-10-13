Принц Ендрю дуже впертий у питанні переїзду з королівського маєтку, — експерт
У Royal Lodge герцог Йоркський живе з 2004 року, тому не хоче покидати королівське житло.
Принц Ендрю не хоче відпускати свій улюблений дім у Royal Lodge. Про це пише ОК!.
Королівська експертка Дженні Бонд розповіла, що син королеви Єлизавети ІІ "дуже гордий і дуже впертий", щоб переїхати до Frogmore Cottage і залишити свій будиночок.Важливо
Принц Ендрю повинен покинути Royal Lodge, оскільки його доньки, принцеса Євгенія та принцеса Беатріс, мають власні будинки, а його колишня дружина Сара Фергюсон, як повідомляється, придбала житло в Лондоні.
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"Він, схоже, сповнений рішучості залишитися [в будиночку]", — додала Бонд.
"Тепер, здається, його старший брат сказав йому, що він може залишитися, але він повинен платити за рахунками", — додала вона, маючи на увазі короля Великобританії Чарльза ІІІ.
Герцог Йоркський мав розмову зі своїм братом протягом літа в їхній резиденції в замку Балморал щодо статусу Royal Lodge.
Чарльз хотів, щоб Ендрю переїхав до колишнього будинку принца Гаррі та Меган Маркл Фрогмор-котедж, попри те, що колишній військовослужбовець живе у своєму будинку з 2004 року.
74-річний монарх дав Ендрю "відстрочку від страти", згідно з якою, якщо він заплатить за ремонт 30-кімнатного особняка, йому дозволять залишитися.
Раніше цього року він нібито вже заплатив понад 200 000 фунтів стерлінгів за ремонт даху.
Рішення було прийнято після того, як принц Ендрю був позбавлений королівських і військових почестей його покійною матір'ю, королевою Єлизаветою II, після його ймовірною причетності до скандального Джеффрі Епштейна.
Нагадаємо, принц Ендрю переховувався в шотландській резиденції Балморал.
Також Фокус писав про те, що принц Ендрю був "оригінальним запасним".