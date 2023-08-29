Король Чарльз ІІІ не відвернеться від принца Ендрю, — джерело

Герцог Йоркський після низки скандалів ніколи вже не стане повноцінним членом королівської родини, проте старший брат його пробачить.

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Король Чарльз ІІІ пробачить свого меншого брата принца Ендрю. Про це пише Daily Beast.

Згідно з новим звітом, герцога Йоркського приймають назад у королівську родину, попри його колишні зв’язки з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Король Великобританії Чарльз III запросив напередодні свого меншого брата приєднатися до старших членів королівської родини в Шотландії на церковну службу на честь роковин смерті королеви Єлизавети ІІ.

"Ендрю ніколи не матиме такої ж церемоніальної ролі в родині; він більше не є і ніколи не буде чинним королівським членом. Це зрозуміло", — повідомив інсайдер.

"Але він є частиною сім'ї. Він брат короля. Його не визнали винним у жодному злочині, і я вважаю справедливим сказати, що король дає зрозуміти, що він не відвернеться від свого брата", — додає джерело, яке називають другом британського монарха.

Як повідомляється, принц Ендрю прибув до замку Балморал разом з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон в неділю, 27 серпня 2023 року.

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Принц Ендрю та король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Герцог Йоркський давно був пов’язаний з Епштейном, який покінчив життя самогубством у в’язниці у 2019 році.

Король Чарльз ІІІ, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард Фото: Getty Images

Окрім цього, Вірджинія Джуффре звинувачувала сина королеви Єлизавети ІІ у зґвалтуванні.

Нагадаємо, принц Ендрю ховається в Шотландії після виходу документального серіалу про його дружбу з Епштейном.

Також Фокус писав про образ Кейт Міддлтон під час візиту до Балморалу.