Кейт Міддлтон зʼявилася в капелюсі з пером дичини (фото)

Принцеса Уельська відвідала Балморал у темно-коричневому головному уборі.

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Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці в капелюшку за 82,5 фунти стерлінгів. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Дружина принца Вільяма відвідала церковну службу в Балморалі, Шотландія, 27 серпня 2023 року. Принцесу Уельську помітили за кермом чорного автомобіля.

З фото, поширених у мережі, видно, що королівська особа обрала темно-коричневого капелюха-федору з пером дичини за 82,5 фунти стерлінгів (близько 3 800 грн). Головний убір принцеси був від британського бренду Hicks & Brown. Вони вже підтвердили це у своїх соцмережах.

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Кейт Міддлтон у Балморалі

Зазначимо, що федора — це тип фетрового капелюха з широкими крисами й заломом на наголовку. Зазвичай розширюється донизу й має дві ум'ятини.

Дружина майбутнього короля Великобританії уже зʼявлялася на публіці в капелюхах від Hicks & Brown.

Кейт Міддлтон у капелюхах від Hicks & Brown Фото: Скриншот

Судячи з того, що незабаром будуть роковини смерті королеви Єлизавети ІІ, яка пішла з життя саме в Балморалі 8 вересня 2022 року, ймовірно, церковна служба була присвячена їй.

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