Кейт Міддлтон зізналася, що перше слово принца Луї стосувалося її хобі

Жоден зі спадкоємців принца Вільяма та Кейт Міддлтон не сказав "мама" чи "тато", коли вимовляв перше слово.

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Кейт Міддлтон розповіла, що одне з перших слів принца Луї стосувалося її улюбленого хобі. Про це пише Express.

Дружина майбутнього короля Великобританії зізналася, що одне з перших слів її меншого сина було пов’язане з любов’ю принцеси Уельської до випічки — з одного з улюблених пекарських шоу Кейт "The Great British Bake-Off".

У 2019 році Кейт Міддлтон і принц Вільям брали участь у спеціальному шоу "A Berry Royal Christmas" разом зі знаменитим пекарем Мері Беррі, і згодом багатодітна мама розповіла, що одним із перших слів Луї було "Мері".

"Одним із перших слів Луї було "Мері", тому що всі мої кулінарні книги на кухні були саме на його зріст", — засміялася вона. "І дітей справді захоплюють обличчя, і ваші обличчя повсюди у ваших кулінарних книгах, і він казав: "Це Мері Беррі". Тож він точно впізнав би вас, якби побачив".

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Кейт Міддлтон з принцом Луї Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта сказала своє перше слово на камеру, вимовивши "поп", коли побачила повітряну кульку.

Що стосується принца Джорджа, незрозуміло, яким було його перше слово, але багато хто припускає, що це було "білбі", тобто австралійська сумчаста тварина. Причина полягала в тому, що він сказав своє перше слово під час подорожі з батьками Австралією.

Родина Уельських Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

У принца Вільяма та Кейт Міддлтон троє дітей: 9-річний принц Джордж, 8-річна принцеса Шарлотта та 5-річний принц Луї.

Нагадаємо, чому принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї не дозволяють вечеряти з дорослими.

Також Фокус писав про розкішне дитинство принца Луї як найменшої дитини Уельських.