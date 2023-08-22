Названа причина, чому дітям Кейт Міддлтон та принца Вільяма не дозволяють з ними вечеряти

На великі свята, зокрема Різдво, спадкоємці майбутнього короля Великобританії, їдять у своїй кімнаті.

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Дітям Кейт Міддлтон і принца Вільяма не дозволяється сидіти з батьками під час свят і офіційних вечерь з однієї цікавої причини. Про це пише Mirror.

Спадкоємцям Уельських, принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї, "не дозволяється сидіти з дорослими, доки вони не навчаться мистецтву ввічливої розмови", — сказав колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді.

Він також розповів, що навіть на Різдво троє дітей їдять зі своїми нянями в дитячій кімнаті, поки вони не досягнуть повноліття, щоб бути більш "презентабельними під час публічних справ".

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"Діти завжди їли в дитячій кімнаті, поки не виростуть достатньо, щоб належним чином поводитися за обіднім столом", — пояснив Макгрейді.

Він працював на покійну королеву Єлизавету ІІ близько 15 років і раніше розповідав про страви, які вона їла щодня.

Родина Уельських Фото: Getty

"Королеві, коли вона була маленькою дівчинкою, подавали пенне з варенням у дитячій", — розповідав раніше Макгрейді.

Коли королева проводила час у своїй літній резиденції, замку Балморал у Шотландії, свіжу полуницю збирали з саду і використовували для желейної пасти.

Родина Уельських Фото: Getty Images

Королева також була прихильницею джину і любила потягувати коктейль Pimm’s Royale.

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