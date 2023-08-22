Топ 7 модних моментів Кейт Міддлтон і принцеси Шарлотти

Принцеса Уельська та її донька часто одягаються в одному стилі.

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Принцеса Шарлотта швидко перетворюється на мініатюрну копію своєї матері Кейт Міддлтон. Вони часто підбирають вбрання в одному стилі. І кульмінацією цієї традиції звичайно стала коронація короля Чарльза. І Кейт, і Шарлотта мали приголомшливий вигляд у вбраннях від Alexander McQueen і вінках зі срібних ниток. Про це пише SCMP.

Але це не вперше, коли мати й дочка виходили у світ у вбраннях, що поєднуються, але при цьому не ідентичні. Так, під час великодніх урочистостей вони одягли яскраво-сині ансамблі від Рейчел Райлі та Кетрін Вокер, а на сімейному заході з принцом Вільямом і королевою Каміллою вибрали святкові бордові тони.

Враховуючи, що її мама — стильна Кейт Міддлтон, не дивно, що восьмирічна принцеса Шарлотта теж стала іконою стилю. І все, що вона одягає, негайно стає хітами продажів.

Вінки та сукні з мантіями на коронації короля Чарльза

Під час нещодавньої коронації 6 травня, яка вже увійшла в історію завдяки багатьом аспектам, Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта привернули загальну увагу.

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта на коронації Фото: Getty Images

Переважно, тому що принцеса Уельська відмовилася від тіари, а замість неї вибрала для себе і для доньки вінки зі срібних ниток від Джесс Колетт. Вбрання матері та доньки були від улюбленого бренду Кейт — Alexander McQueen.

Синій колір на Великдень

9 квітня сім'я принца Вільяма відвідала Великодню службу у Віндзорському замку. І Кейт з Шарлоттою знову одягнулися в одному кольорі. Шарлотта була одягнена в сукню з квітковим принтом від дизайнера Рейчел Райлі. Її прикрашали рукави-ліхтарики і призібрана спідниця. А Кейт вибрала зшите на замовлення пальто Кетрін Вокер, яке вона вже носила раніше.

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта після великодньої служби Фото: Getty Images

Поки Кейт і Шарлотта йшли до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, багато хто зазначив, що їхні вбрання ідеально поєднуються.

Святковий бордовий на Різдво

Минулого року Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта обрали своїм кольором бордовий. Пальто саме цього соковитого відтінку вони одягли на щорічний різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві.

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта на різдвяному концерті Фото: Getty

Тоді з сім'єю не було принца Луї, але концерт відвідали чимало важливих персон, зокрема король Чарльз і королева Камілла, принцеса Євгенія, принцеса Беатріс, сестра Кейт Піппа Міддлтон, а такі артисти, як Крейг Девід і Мелані Сі зі Spice Girls, виступили зі спеціальними номерами.

Елегантний траур на похоронах королеви Єлизавети

Хоч похорон королеви Єлизавети у вересні минулого року і став сумною подією, але також поминальні заходи стали демонстрацією елегантного траурного стилю.

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Зрозуміло було, що діти Кейт і Вільяма повинні були бути присутніми і мати бездоганний вигляд, адже на них була звернена увага всіх світових ЗМІ.

Тож принц Вільям був у смокінгу кольору індиго, а Кейт і Шарлотта віддали шану покійній королеві в чорному вбранні, капелюшках і в особливих прикрасах, які нагадували про Єлизавету.

Блакитний колір на Великдень

Минулого року Кейт Міддлтон з принцесою Шарлоттою знову відвідали великодню недільну службу в каплиці Святого Георгія і підібрали для свята чарівне блакитне вбрання, що нагадує про весну.

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта на Великдень Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон вибрала елегантну сукню-пальто від Emilia Wickstead, доповнивши образ головним убором і туфлями в тон, а Шарлотта мала, як завжди, розкішний вигляд у своїй візерунчастій сукні, темно-синьому кардигані та кольорових колготках.

Квіти на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл

У травні 2018 року принцеса Шарлотта була однією з дівчаток-квітникарок на весіллі свого дядька, принца Гаррі. Тож на ній була чарівна сукня з пишною спідницею і віночок з квітів.

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта на весіллі принца Гаррі Фото: Getty

І нехай у центрі уваги була, звісно, наречена Меган Маркл у своїй нечувано дорогій сукні, але Кейт Міддлтон з донькою отримали свою порцію уваги і захоплених відгуків.

Кейт була не в білому, але світлому костюмі від Alexander McQueen і капелюшку з квітами. І її вбрання відмінно доповнювало образ Шарлотти.

Уже потім, через кілька років, з'ясувалося, що сукня Шарлотти стала причиною скандалу. Але 2018 року весілля здавалося безтурботним і казково красивим заходом.

Пастельні відтінки

У 2017 році Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Джордж і принцеса Шарлотта вирушили в королівський тур Німеччиною та Польщею.

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта в Гамбурзі Фото: Getty Images

Тоді дворічна Шарлотта стала справжньою зіркою, коли почала вередувати на злітно-посадковій смузі в Гамбурзі. Крихітка не хотіла вітатися з пілотами і не хотіла оглядати вертольоти. Тож вона трошки поплакала і попросилася на руки.

Принцеса Шарлотта в Гамбурзі

Але, незважаючи на невеликий перформанс, модні експерти не могли відзначити її чарівну сукню в дрібні квіточки, яка ідеально поєднувалася з бузковою сукнею її матері.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що популярність принцеси Шарлотти, як ікони стилю, не надто тішить її батьків. Але "ефект Шарлотти" продовжує діяти.