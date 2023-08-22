Топ-7 модных моментов Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты

Принцесса Уэльская и ее дочь часто одеваются в одном стиле.

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Принцесса Шарлотта быстро превращается в миниатюрную копию своей матери Кейт Миддлтон. Они часто подбирают наряды в одном стиле. И кульминацией этой традиции конечно стала коронация короля Чарльза. И Кейт и Шарлотта потрясающе выглядели в нарядах от Alexander McQueen и венках из серебряных нитей. Об этом пишет SCMP.

Но это не первый раз, когда мать и дочь выходили в свет в сочетающихся, но при этом не в идентичных нарядах. Так, во время пасхальных торжеств они надели ярко-синие ансамбли от Рэйчел Райли и Кэтрин Уокер, а на семейном мероприятии с принцем Уильямом и королевой Камиллой выбрали праздничные бордовые тона.

Учитывая, что ее мама — стильная Кейт Миддлтон, неудивительно, что восьмилетняя принцесса Шарлотта тоже стала иконой стиля. И все, что она надевает, немедленно становится хитами продаж.

Венки и платья с мантиями на коронации короля Чарльза

Во время недавней коронации 6 мая, которая уже вошла в историю, благодаря многим аспектам, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта привлекли всеобщее внимание.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на коронации Фото: Getty Images

Главным образом, потому что принцесса Уэльская отказалась от тиары, а вместо нее выбрала для себя и для дочери венки из серебряных нитей от Джесс Колетт. Наряды матери и дочери были от любимого бренда Кейт — Alexander McQueen.

Синий цвет на Пасху

9 апреля семья принца Уильяма посетила Пасхальную службу в Виндзорском замке. И Кейт с Шарлоттой снова оделись в одном цвете. Шарлотта была одета в платье с цветочным принтом от дизайнера Рэйчел Райли. Его украшали рукава-фонарики и присборенная юбка. А Кейт выбрала сшитое на заказ пальто Кэтрин Уокер, которое она уже носила ранее.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта после пасхальной службы Фото: Getty Images

Пока Кейт и Шарлотта шли в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке, многие отметили, что их наряды идеально сочетаются.

Праздничный бордовый на Рождество

В прошлом году Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта выбрали своим цветом бордовый. Пальто именно этого сочного оттенка они надели на ежегодный рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на рождественском концерте Фото: Getty

Тогда с семьей не было принца Луи, но концерт посетили немало важных персон, в том числе король Чарльз и королева Камилла, принцесса Евгения, принцесса Беатрис, сестра Кейт Пиппа Миддлтон, а такие артисты, как Крейг Дэвид и Мелани Си из Spice Girls, выступили со специальными номерами.

Элегантный траур на похоронах королевы Елизаветы

Хоть похороны королевы Елизаветы в сентябре прошлого года и стали печальным событием, но также поминальные мероприятия стали демонстрацией элегантного траурного стиля.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Ясно было, что дети Кейт и Уильяма должны были присутствовать и выглядеть безупречно, ведь на них было обращено внимание всех мировых СМИ.

Так что принц Уильям был в смокинге цвета индиго, а Кейт и Шарлотта отдали дань уважения покойной королеве в черных нарядах, шляпках и в особенных украшениях, которые напоминали о Елизавете.

Голубой цвет на Пасху

В прошлом году Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой снова посетили пасхальную воскресную службу в часовне Святого Георгия и подобрали для праздника очаровательные голубые наряды, напоминающие о весне.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на Пасху Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон выбрала элегантное платье-пальто от Emilia Wickstead, дополнив образ головным убором и туфлями в тон, а Шарлотта выглядела, как всегда, шикарно в своем узорчатом платье, темно-синем кардигане и цветных колготках.

Цветы на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

В мае 2018 года принцесса Шарлотта была одной из девочек-цветочниц на свадьбе своего дяди, принца Гарри. Так что на ней было очаровательное платье с пышной юбкой и веночек из цветов.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на свадьбе принца Гарри Фото: Getty

И пусть в центре внимания была, конечно, невеста Меган Маркл в своем баснословно дорогом платье, но Кейт Миддлтон с дочерью получили свою порцию внимания и восхищенных отзывов.

Кейт была не в белом, но светлом костюме от Alexander McQueen и шляпке с цветами. И ее наряд отлично дополнял образ Шарлотты.

Уже потом, несколько лет спустя, выяснилось, что платье Шарлотты стало причиной скандала. Но в 2018 году свадьба казалась безмятежным и сказочно красивым мероприятием.

Пастельные оттенки

В 2017 году Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Джордж и принцесса Шарлотта отправились в королевский тур по Германии и Польше.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта в Гамбурге Фото: Getty Images

Тогда двухлетняя Шарлотта стала настоящей звездой, когда начала капризничать на взлетно-посадочной полосе в Гамбурге. Малышка не хотела здороваться с пилотами и не хотела осматривать вертолеты. Так что она немножко поплакала и попросилась на руки.

Принцесса Шарлотта в Гамбурге

Но, несмотря на небольшой перформанс, модные эксперты не могли отметить ее очаровательное платье в мелкие цветочки, которое идеально сочеталось с сиреневым платьем ее матери.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что популярность принцессы Шарлотты, как иконы стиля, не слишком радует ее родителей. Но "эффект Шарлотты" продолжает действовать.