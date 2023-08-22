Названа причина, почему детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма не разрешают с ними ужинать

На большие праздники, в частности, Рождество, наследники будущего короля Великобритании, едят в своей комнате.

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Детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма не разрешается сидеть с родителями во время праздников и официальных ужинов по одной интересной причине. Об этом пишет Mirror.

Наследникам Уэльских, принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи, "не разрешается сидеть со взрослыми, пока они не научатся искусству вежливого разговора", — сказал бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди.

Он также рассказал, что даже на Рождество трое детей едят со своими нянями в детской комнате, пока они не достигнут совершеннолетия, чтобы быть более "презентабельными во время публичных дел".

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"Дети всегда ели в детской комнате, пока не вырастут достаточно, чтобы должным образом вести себя за обеденным столом", — пояснил Макгрейди.

Он работал на покойную королеву Елизавету II около 15 лет и ранее рассказывал о блюдах, которые она ела ежедневно.

Семья Уэльских Фото: Getty

"Королеве, когда она была маленькой девочкой, подавали пенне с вареньем в детской", — рассказывал ранее Макгрейди.

Когда королева проводила время в своей летней резиденции, замке Балморал в Шотландии, свежую клубнику собирали из сада и использовали для желейной пасты.

Семья Уэльских Фото: Getty Images

Королева также была поклонницей джина и любила потягивать коктейль Pimm's Royale.

Напомним, король Чарльз III планирует обсудить со старшим сыном и его женой будущее монархии.

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