Король Чарльз ІІІ планирует обсудить с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон будущее монархии

Встречу организуют в замке Балморал — летней резиденции покойной Елизаветы II.

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74-летний король Великобритании Чарльз III собирается провести саммит, чтобы определить будущее монархии, в замке Балморал, Шотландия. Об этом сообщает Mirror.

Старший сын покойной королевы Елизаветы II планирует определить конкретные роли для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также королевы Камиллы.

"Он считает своим главным долгом исполнить искреннее желание своей покойной матери [королевы Елизаветы], чтобы одной из его главных ролей было обеспечение не только выживания, но и прочности [организации]", — рассказывает инсайдер.

Отмечается, что особое давление будет на Уильяма и Кейт, поскольку источник утверждает, что "звездное качество" пары будет важным для сохранения Содружества.

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Король Чарльз III Фото: Getty Images

Кроме того, что принцесса Уэльская является иконой моды и погружена в благотворительность, ее также называют настоящей "властью за троном".

Соучредитель True Royalty TV Ник Буллен недавно сказал Fox News, что Миддлтон полна "стального" и "очень сильного характера".

"[Она] превратилась из молодой невесты в ключевого игрока в королевской семье", — сказал он.

Король Чарльз III с наследниками престола Фото: Instagram @theroyalfamily

Напомним, как Чарльз ІІІ планирует отпраздновать 75-й день рождения.

Также Фокус писал о вероятном примирении принца Гарри с королевской семьей.