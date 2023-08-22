Король Чарльз ІІІ планує обговорити з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон майбутнє монархії

Зустріч організують у замку Балморал — літній резиденції покійної Єлизавети ІІ.

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74-річний король Великобританії Чарльз ІІІ збирається провести саміт, щоб визначити майбутнє монархії, у замку Балморал, Шотландія. Про це повідомляє Mirror.

Старший син покійної королеви Єлизавети ІІ планує визначити конкретні ролі для принца Вільяма і Кейт Міддлтон, а також королеви Камілли.

"Він вважає своїм головним обов’язком виконати щире бажання своєї покійної матері [королеви Єлизавети], щоб однією з його головних ролей було забезпечення не тільки виживання, але й міцності [організації]", — розповідає інсайдер.

Зазначається, що особливий тиск буде на Вільяма та Кейт, оскільки джерело стверджує, що "зіркова якість" пари буде важливою для збереження Співдружності.

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Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Окрім того, що принцеса Уельська є іконою моди та занурена в благодійність, її також називають справжньою "владою за троном".

Співзасновник True Royalty TV Нік Буллен нещодавно сказав Fox News, що Міддлтон сповнена "сталевого" та "дуже сильного характеру".

"[Вона] перетворилася з молодої нареченої на ключового гравця в королівській родині", — сказав він.

Король Чарльз ІІІ зі спадкоємцями престолу Фото: Instagram @theroyalfamily

Нагадаємо, як Чарльз ІІІ планує відсвяткувати 75-й день народження.

Також Фокус писав про ймовірне примирення принца Гаррі з королівською родиною.