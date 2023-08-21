Принц Гаррі та король Чарльз ІІІ назначили дату для "мирних перемовин"

Наразі очікується коментар від Букінгемського палацу, проте представники герцога Сассекського спростовують інформацію про ймовірне примирення.

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74-річний король Великобританії Чарльз III і його молодший син, 38-річний принц Гаррі, збираються зустрітися для "мирних переговорів" 17 вересня 2023 — на цю подію монарх, як кажуть, звільнив свій графік. Про це пише OK! Magazine.

"Король Чарльз має повернутися до Лондона з Балморалу в середині вересня, що пов’язано із закінченням поїздки Гаррі на "Ігри нескорених" до Дюссельдорфа", — розповів інсайдер.

"У короля перенесено офіційний візит до Франції на 20 вересня, тому [він] має кілька вільних днів у Лондоні, щоб зустрітися зі своїм сином. Поки ми розмовляємо, персонал намагається уточнювати деталі", — додало джерело.

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Втім, Меган Маркл не буде присутня на "мирних переговорах".

Принц Гаррі на коронації батька 6 травня 2023 Фото: Getty Images

Представники герцога Сассекського спростували інформацію про зустріч короля та його меншого сина. Наразі очікується коментар від Букінгемського палацу.

Останніми роками між Гаррі та його родиною виникла напруга, особливо після виходу його мемуарів, у яких герцог стверджував, що батько називав його "запасним" від народження.

Також принц Гаррі та Меган Маркл давали інтервʼю Опрі Вінфрі, випускали серіал від Netflix та співпрацювали зі Spotify.

Король Чарльз ІІІ із синами Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі не зможе помиритися з Кейт Міддлтон без дозволу дружини.

Також Фокус писав про наступну поїздку принца Гаррі після подорожі Японією.