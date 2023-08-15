Принц Гаррі планує ще одну поїздку після Японії: що відомо

Герцог Сассекський дуже хоче повернутися в Африку, на континент, який він колись називав "рятувальним колом".

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38-річний принц Гаррі повернувся на поле для гри в поло, взявши участь у благодійному матчі на підтримку своєї благодійної організації Sentebale, яка працює з уразливими групами молодих людей у Ботсвані та Лесото. Про це пише Hello.

Виступаючи на заході, генеральний директор благодійної організації Річард Міллер сказав, що принц із нетерпінням чекає на повернення в Лесото, де Sentebale була заснована ним і принцом Сейсо 2006 року.

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"Я впевнений, що щойно він знайде час, він знову відвідає Африку. Це завжди буде частиною його життя, і йому це подобається", — додав Річард.

Принц Гаррі виступив на Sentebale ISPS Handa Polo Cup 12 серпня 2023 року Фото: Getty Images

Африка — місце, близьке серцю Гаррі, і вперше він відвідав континент у дитинстві. У 1997 році він приєднався до свого батька, тоді ще принца Чарльза, у поїздці до Південної Африки. Упродовж багатьох років герцог Сассекський здійснював як публічні, так і приватні візити до Африки, а в перші місяці стосунків з Меган Маркл 2016 року вони вирушили до Ботсвани.

Пара повернулася через рік у поїздку, де вони допомагали доктору Майку Чейзу з організації "Слони без кордонів". А у вересні 2019 року Гаррі та Меган взяли свого чотиримісячного сина принца Арчі в подорож півднем Африки. Гаррі також побував у Мозамбіку і Руанді як президент африканських парків у серпні минулого року, але, без сумніву, він з нетерпінням чекає на швидке повернення до Африки разом з Меган, Арчі і Лілібет.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі прилетів до Токіо разом з Начо Фігерасом, а також що відомо про друга герцога.