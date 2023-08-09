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Принц Гаррі прилетів до Токіо разом із хорошим другом Начо Фігерасом (фото)

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Фото: Getty | Принц Гаррі

Герцог Сассекський візьме участь у саміті 9 серпня перед вильотом до Сінгапуру.

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Принц Гаррі приземлився в Токіо, Японія, для участі в саміті ISPS Sports Values Summit-Special Edition, присвяченому силі спорту, суспільства і благодійності, який відбудеться сьогодні, 9 серпня. Про це пише Hello.

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В аеропорту батька двох дітей помітили в компанії аргентинського гравця в поло Начо Фігераса. Спортсмен давно в теплих стосунках із королівською родиною.

На заході також будуть присутні засновник ISPS Handa доктор Ханда, ексамбасадор New Zealand All Blacks і ISPS Handa Ден Картер і голова Sentebale Софі Чандаука MBE. Крім того, до саміту долучатимуться ректор і віцеканцлер Стелленбошського університету в Південній Африці, професор Вім де Вільєрс, а також ветеран Королівських військово-морських сил Австралії та золотий медаліст Invictus Games Стів Джеймс.

Дружина Гаррі, герцогиня Сассекська, не планувала супроводжувати його в поїздці Азією.

Засновник Міжнародного товариства сприяння спорту доктор Харухіса Ханда сказав: "ISPS Handa рада співпрацювати з Sentebale у серпні цього року в спеціальному випуску саміту ISPS Sports Values Summit у Токіо та щорічному Кубку поло в Сінгапурі. Наші відповідні організації поділяють взаємні відповідальність за розширення прав і можливостей та допомогу тим, хто найбільше цього потребує, і віримо, що ми можемо використовувати силу спорту для цього".

Як відомо, після участі в саміті Гаррі та Начо полетять до Сінгапуру, де 12 серпня відбудеться щорічний турнір Sentebale ISPS Handa Polo Cup у Сінгапурському поло-клубі.

Принц зіграє в команді Royal Salute Sentebale, а Начо очолить команду-супротивника Сінгапурського поло-клубу.

Раніше Фокус писав, що судові розгляди тільки посилять горе принца Гаррі.