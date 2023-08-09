Принц Гарри прилетел в Токио вместе с хорошим другом Начо Фигерасом (фото)

Герцог Сассекский примет участие в саммите 9 августа перед вылетом в Сингапур.

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Принц Гарри приземлился в Токио, Япония, для участия в саммите ISPS Sports Values Summit-Special Edition, посвященном силе спорта, общества и благотворительности, который состоится сегодня, 9 августа. Об этом пишет Hello.

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В аэропорт отца двух детей заметили в компании аргентинского игрока в поло Начо Фигераса. Спортсмен давно в теплых отношения с королевской семьей.

На мероприятии также будут присутствовать основатель ISPS Handa доктор Ханда, экс-амбассадор New Zealand All Blacks и ISPS Handa Дэн Картер и председатель Sentebale Софи Чандаука MBE. Кроме того, к самите присоединяться ректор и вице-канцлер Стелленбошского университета в Южной Африке, профессор Вим де Вильерс, а также ветеран Королевских военно-морских сил Австралии и золотой медалист Invictus Games Стив Джеймс.

Жена Гарри, герцогиня Сассекская, не планировала сопровождать его в поездке по Азии.

Основатель Международного общества содействия спорту доктор Харухиса Ханда сказал: "ISPS Handa рада сотрудничать с Sentebale в августе этого года в специальном выпуске саммита ISPS Sports Values Summit в Токио и ежегодном Кубке поло в Сингапуре. Наши соответствующие организации разделяют взаимные ответственность за расширение прав и возможностей и помощь тем, кто больше всего в этом нуждается, и верим, что мы можем использовать силу спорта для этого".

Как известно, после участия в саммите Гарри и Начо полетят в Сингапур, где 12 августа состоится ежегодный турнир Sentebale ISPS Handa Polo Cup в Сингапурском поло-клубе.

Принц сыграет в команде Royal Salute Sentebale, а Начо возглавит команду-противника Сингапурского поло-клуба.

Ранее Фокус писал, что судебные разбирательства только усугубят горе принца Гарри.